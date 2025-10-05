Trebuie să înțelegem că între biserica de zid și Biserica vie există o legătură indestructibilă, spune PS Paisie Sinaitul

„În lumina Sfintei Scripturi și a învățăturii Bisericii, trebuie să înțelegem că între biserica de zid și Biserica vie există o legătură indestructibilă”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la sfințirea bisericii Parohiei Mireș, din comuna Sângeru, județul Prahova.

„Zidurile pe care le vedem nu ar avea sens fără clericii și credincioșii care se roagă în ele, după cum nici comunitatea nu poate rămâne vie duhovnicește fără Altarul care o adună și o hrănește cu Trupul și Sângele Domnului”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Ierarhul a transmis că frumusețea exterioară a bisericii trebuie să se regăsească și în credința manifestată în sufletele fiecăruia dintre membrii parohiei.

„Această biserică, restaurată prin osteneală și jertfă, este icoana vizibilă, imaginea comunității parohiale. Dacă temelia bisericii este trainică, tot așa și temelia vieții noastre trebuie să fie întărită pe credința în Hristos. Dacă pereții bisericii împodobiți cu pictură sunt plini de frumusețe și sufletele noastre sunt chemate să fie înfrumusețate, împodobite cu rugăciune și fapte bune”, a continuat PS Paisie.

Biserica de zid trebuie să fie Biserică vie

Preasfinția Sa a îndemnat la transformarea bisericii de zid în Biserica vie, formată din copii, tineri, părinți și bunici.

„Însă, frumusețea acestei biserici de zid își arătă deplin sensul doar dacă ea va fi plină de trăirea Bisericii celei vii: de rugăciunea copiilor și a tinerilor, de osteneala părinților și a bunicilor, de lacrimile de pocăință și de bucuria împărtășirii”.

„Să păstrăm așadar cu grijă această Casă a Domnului și, mai ales, să sfințim inimile noastre, pentru ca fiecare credincios să devină un locaș viu al harului lui Dumnezeu. Atunci, biserica aceasta devine nu doar un monument, ci adevărata inimă a comunității și o poartă deschisă spre Împărăția cerurilor”, a concluzionat PS Paisie Sinaitul.

Foto credit: Raluca Ene/Basilica.ro