Tradiție de Florii într-o parohie din Spania: Comunitatea a participat la o acțiune de donare de sânge

Parohia „Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea” din Valdemoro, Spania, a organizat duminică o acțiune de donare de sânge.

Activitatea a devenit o tradiție pentru comunitate, desfășurându-se anual, de peste un deceniu, de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim.

Zeci de membri ai comunității au răspuns acestei inițiative, conștientizând importanța gestului lor în sprijinul semenilor aflați în suferință. Potrivit organizatorilor, 50 de persoane s-au prezentat pentru a dona sânge.

Evenimentul a fost coordonat de Ileana Daniela Moldovan, președintele Asociației socio-culturale „Armonia” din Valdemoro, cu sprijinul Poliției Municipale locale. La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Dorin Sas a mulțumit personalului medical implicat.

Reprezentanții Crucii Roșii Spaniole au apreciat desfășurarea acțiunii și implicarea comunității, adresând parohiei o scrisoare de mulțumire pentru buna colaborare și pentru contribuția constantă la susținerea acestei inițiative umanitare.

Acțiunea a fost realizată în baza unui parteneriat de colaborare încheiat în anul 2015 cu Crucea Roșie Spaniolă, care a mobilizat două unități mobile dotate corespunzător și personal medical specializat.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei