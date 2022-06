Tinerii voluntari ai unei parohii din județul Iași spun că învață empatia și le oferă celor din jur speranță

„Dacă o persoană – indiferent de gravitatea situației sale – îmi va cere ajutorul, îl voi ajuta necondiționat, deoarece am văzut cum un gest micuț poate să înflorească speranța în sufletul unui om”, spune Bianca, o adolescentă în vârstă de 17 ani din Parohia Săcărești, județul Iași. Tinerii din parohie povestesc ce le oferă celor din jur, dar și ce le-a oferit voluntariatul lor înșile.

Cei 21 de tineri voluntari ai Parohiei Săcărești formează o adevărată echipă, pe care Parohul Cosmin Brînză a numit-o „SăcăreșTinerii”.

Bianca s-a implicat cel mai mult în amenajarea casei sociale a parohiei pentru a primi 30 de refugiați ucraineni.

„Au muncit foarte mult. Nu a fost numai amenajarea casei, ci și programul zilnic, pentru că ei au fost permanent prezenți alături de refugiați, le-au făcut zilnic program, s-au jucat cu copiii, au avut grijă de animăluțele lor și au ajutat la organizarea zonei de mese”, relatează Părintele Cosmin Brînză.

„M-am bucurat că le-am putut înțelege și alina puțin durerea acelor oameni care au trebuit să-și părăsească țara din cauza unui război crud, care le-a marcat la propriu viețile”, mai spune Bianca.

Altă voluntară, Rebeca, în vârstă de 14 ani, spune că „a face voluntariat nu este ușor, dar nici imposibil. Necesită muncă, răbdare, empatie și multe altele”.

Rebeca s-a implicat și ea în proiectul pentru refugiați. „Împreună cu restul echipei, am avut ocazia să ajutăm oameni și astfel am văzut pe chipurile lor bucuria și recunoștința pentru ceea ce am încercat să facem pentru ei. Acest lucru ne-a făcut și pe noi bucuroși și mândri”, spune ea.

Implicare în alte proiecte

Proiectul pentru refugiați nu este singurul proiect al parohiei. „Mă ajută la tot ceea ce înseamnă proiecte în care parohia se implică: în misiunile Pro Vita Iași, la organizarea Schitului „Schimbarea la față a Domnului” de pe muntele Ceahlău, dar și a hramului parohiei”, spune părintele paroh.

La sărbătoarea „Sf. Împărați Constantin și Elena” din acest an, hramul parohiei, a slujit Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul. „Ei au fost baza: au montat corturile și scena și s-au ocupat de aspectele organizatorice”, mai spune părintele.

Alexandru, în vârstă de 17 ani, a fost cel mai implicat în organizarea hramului. „Am învățat că munca în echipă și silința, efortul, creează lucruri frumoase”, spune tânărul.

Săptămânal, tinerii vizitează cei 25 de vârstnici din parohie care sunt imobilizați la pat, văduvi sau singuri și le duc mâncare caldă.

Un alt proiect în desfășurare la parohie este Parcul de la Săcărești. Parohia a oferit un teren, s-au strâns din donații bani pentru materiale, iar tinerii amenajează spațiul și vin cu idei. „Au identificat soluții și fac toată munca fizică necesară pentru a se va realiza acest parc, care va fi benefic pentru comunitate. Îl vom finaliza în această vară”, spune Parohul Cosmin Brînză.

Cum îi motivează și îi recompensează parohia

Echipa „SăcăreșTinerilor” are și rezultate bune la învățătură, iar parohia le oferă burse, pentru a-i motiva și mai mult.

Printr-o campanie de creare și vânzare mărțișoare, tinerii au strâns bani să-și facă un club al lor. „Deja au dat comandă pentru un videoproiector și panou de proiecție, astfel încât, în casa socială a parohiei să își facă o zonă a lor, în care să poată viziona filme, să poată învăța sau desfășura alte activități”, spune parohul.

Luna viitoare, pentru a-i recompensa pentru implicarea și seriozitatea lor, Părintele Cosmin Brînză și-a propus să le ofere o tabără la mare. Parohia nu are mari posibilități materiale, dar speră că va putea strânge donații pentru vacanța acestor copii, așa cum a reușit să strângă și fondurile necesare pentru bursele lor.

Donează

Titular: Parohia Săcărești

Cont: RO41BTRLRONCRT0250359702

Banca Transilvania

Revolut: 0746936969

Pr. Cosmin Brinza

Foto credit: Facebook / Parohia Sf. Imp. Constantin si Elena Sacaresti

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews