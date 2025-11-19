Tinerii ROYA s-au întâlnit cu ierarhii români de peste ocean

Membrii Asociației Tinerilor Ortodocși Români din cele două Americi (ROYA) s-au întâlnit, în perioada 14-16 noiembrie, cu cei doi ierarhi ai românilor de peste ocean: Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor Două Americi, și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei.

Această întâlnire a avut loc în cadrul Congresului anual organizat de tinerii ROYA și s-a desfășurat la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din Saint Hubert, Canada.

Programul congresului a cuprins slujbe, sesiuni de lucru, prezentări și întâlniri dedicate formării tinerilor. Membrii asociației au prezentat activitatea ROYA din ultimul an, au discutat proiecte viitoare și au împărtășit experiențe din comunitățile lor.

Părintele Maxim Morariu a susținut o conferință despre opera părintelui Dumitru Stăniloae, urmată de întrebări din partea participanților.

Duminică a fost săvârșită Sfânta Liturghie de cei doi ierarhi, iar la final, Episcopul Canadei i-a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae medalia omagială „Anul Centenar al Patriarhiei Române”, mulțumindu-i pentru sprijinul și prezența la congres.

Asociația Tinerilor Români Ortodocși din cele două Americi (ROYA) este afiliată Mitropoliei Ortodoxe Române a celor Două Americii și se află sub directa supervizare a Părintelui Mitropolit Nicolae. Organizația își propune să adune laolaltă tinerii români care împărtășesc credința ortodoxă, organizând evenimente culturale și religioase.

Foto credit: Mitropolia celor Două Americi