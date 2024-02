Tinerii din ASCOR Iași i-au invitat în orașul lor pe membrii filialei din Alba Iulia a organizației

Membrii Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – filiala Alba Iulia au participat la un schimb de experiență organizat de ASCOR – filiala Iași în perioada 23-25 februarie 2024.

Tinerii au vizitat împreună orașul și împrejurimile, au purtat dialoguri duhovnicești și au schimbat impresii, opinii și idealuri despre viitor.

Activitățile au debutat cu vizitarea Mănăstirii Bucium și întâlnirea Arhim. Nicodim Petre, starețul așezământului monahal și coordonatorul membrilor ASCOR Iași.

Cea de-a doua zi a început cu un moment de rugăciune și a continuat cu vizitarea orașului și a Muzeului Mitropolitan.

Ultima zi a culminat cu cinstirea moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea spirituală a ASCOR Iași, și cu participarea la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Vechea Catedrală Mitropolitană din Iași.

Cunoștințele acumulate în cele trei zile au fost evaluate, la final, printr-un concurs de cultură generală, cuprinzând întrebări atât despre obiectivele vizitate, dar și despre istoria, literatura, arta și geografia României.

„Aici, în «orașul marilor iubiri», am fost primiți cu multă căldură și prietenie, petrecând trei zile memorabile în urma cărora am asimilat informații noi, am făcut schimb de idei și, cel mai important, am legat prietenii frumoase”, a declarat Anamaria Todor, membră ASCOR Alba Iulia.

„Studenții ieșeni au reușit să facă din acest mic eveniment o adevărată oportunitate de comunicare, relaționare, interacțiune și dezvoltare personală. Am avut ocazia să vedem Iașiul în adevărata lui splendoare, fiind foarte bine ghidați în locuri de mare importanță din punct de vedere istoric și cultural”, transmite Rareș Mocean de la ASCOR Alba Iulia.

„Se cuvine să aducem alese mulțumiri prietenilor noștri de la ASCOR Iași care ne-au întâmpinat și ne-au găzduit pe parcursul a trei zile de neuitat. Deși oboseala acumulată până a ajunge la Iași își făcea simțită prezența, ei au reușit să ne aducă zâmbetul pe buze și să ne țină antrenați, a declarat și altă membră ASCOR Alba Iulia, Maria Varga.

„Când te întâlnești cu cineva drag, chiar dacă ești într-un loc străin, chiar dacă graiul sau orașul îți este străin, te simți ca acasă. Încă de când am ajuns în Iași și ne-am întâlnit cu prietenii noștri din ASCOR Iași ne-am simțit parte din familie, familia ASCOR”, spune și Ionuț Mirci de la ASCOR Alba Iulia.

Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România (ASCOR) a fost fondată în 14 iunie 1990 la București, la inițiativa unor studenți și doctoranzi de la diferite facultăți. Organizația are caracter național, cu filiale în 17 centre universitare.

Foto credit: Reintregirea.ro

