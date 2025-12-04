Studenții teologi se întrunesc la București pentru o sesiune de comunicări pe tema Sinodului de la Niceea

Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București se întrunesc joi la sesiunea de comunicări științifice dedicată împlinirii a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.
PS Siluan către românii din Italia: Dumnezeu a pus în noi tot ce este necesar ca să ne asemănăm cu El
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a subliniat duminică pentru credincioșii Parohiei „Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan” din Camposampiero, Italia, că „Dumnezeu a pus în noi tot ce este necesar ca să ne…
Mitropolitul Ioan: Nimeni să nu se îndoiască de faptul că are deschis drumul spre sfințenie
„Nimeni să nu se îndoiască de faptul că are deschis drumul spre sfințenie” a spus duminică Mitropolitul Ioan al Banatului, la Parohia Bacova din județul Timiș. Mitropolitul Banatului a amintit că poporul român a fost…
Să simţim şi noi cu adevărat că suntem într-o Biserică vie, care dă sfinţi, subliniază Mitropolitul Laurențiu
„Să simţim şi noi cu adevărat că suntem într-o Biserică mărturisitoare, o Biserică vie, care dă sfinţi”, a subliniat duminică Mitropolitul Laurențiu al Ardealului. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Sibiu – Calea…
Revista „Binele de știut”: Mai 2026
În luna mai 2026, Catedrala Patriarhală și Catedrala Națională și-au sărbătorit hramurile în aceeași zi. Luna a debutat cu cinstirea a doi sfinți care adună numeroși credincioși la mănăstirile din București unde se află sfintele…
PS Andrei: Sfinții sunt rodirile Duhului Sfânt în Biserică
„Această duminică ne arată că sfinții sunt rodirile Duhului Sfânt în Sfânta Biserică. Pogorârea Duhului Sfânt în lume are ca scop întemeierea Bisericii lui Hristos și, în același timp, sfințirea oamenilor care cred în El”,…