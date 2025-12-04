Studenții teologi se întrunesc la București pentru o sesiune de comunicări pe tema Sinodului de la Niceea

Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București se întrunesc joi la sesiunea de comunicări științifice dedicată împlinirii a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.

Evenimentul este organizat de Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filologie și se desfășoară în Sala de lectură a facultății, reunind cadre universitare, cercetători și studenți preocupați de aprofundarea temelor fundamentale ale teologiei creștine.

Programul sesiunii cuprinde prezentări care abordează atât contextul și implicațiile Sinodului de la Niceea, cât și teme legate de Centenarul Patriarhiei Române și despre cei 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Sesiunea va fi deschisă de părintele lector Cosmin-Daniel Pricop, decanul facultății, și se va încheia cu un dialog de întrebări și răspunsuri, moderat de părintele conferențiar Marian Vild, directorul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie.

Foto credit: Basilica.ro