Studenții teologi din București se pregătesc pentru sărbătoarea Sfintei Ecaterina: Programul hramului

Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București se pregătesc pentru sărbătoarea Sfintei Ecaterina, ocrotitoarea Paraclisului instituției academice.

Programul hramului va debuta luni seară, la ora 17:00, cu slujba Vecerniei cu Litia, acatistul și procesiunea cu moaștele Sfintei Ecaterina în jurul lăcașului de cult, după care vor fi așezate în baldachinul din apropierea bisericii.

De sărbătoarea Sfintei Ecaterina, programul liturgic va începe la ora 08:00 cu Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie și slujba parastasului pentru ctitori.

Sfânta Ecaterina

S-a născut pe vremea împăratului Maximian (286-305) în Alexandria Egiptului, într-o familie de neam ales, tatăl ei, Constans, fiind conducătorul cetăţii. Datorită poziției sociale a familiei, Sfânta Ecaterina a dobândit cunoştinţe rare şi multă învăţătură, ajungând, de foarte tânără, printre cei mai de seamă înţelepţi ai vremii sale.

Prin cuvintele ei şi prin mărturia răbdării până la sânge ea a adus la credinţa creştină pe soţia împăratului Maximin Daia, precum şi pe generalul său, Porfirie, împreună cu 200 de ostaşi, care au pătimit la rândul lor pentru Hristos.

Foto credit: Basilica.ro