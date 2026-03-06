Tema comunicării în actul educațional a fost discutată la reuniunea directorilor de școli din jud. Suceava

Tema comunicării în educație a fost abordată joi în cadrul unei reuniuni a directorilor de școală din județul Suceava.

Evenimentul a avut loc în Sala „Mitropolitul Vladimir de Repta” a Centrului Cultural Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”, de la Liceul Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din municipiu.

La întâlnire au participat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean și delegați ai autorităților locale.

Valoarea comunicării în educație

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a explicat că, din perspectivă creștină, comunicarea înseamnă împărtășire din prezența și experiența celuilalt. Ierarhul a arătat că omul nu a fost creat pentru a trăi izolat, ci pentru a crește împreună cu semenii săi.

Programul reuniunii a inclus intervenții ale reprezentanților autorităților locale și ale conducerii Inspectoratului Școlar Județean.

Maria Todereanu, inspector pentru educație timpurie, a subliniat valoarea comunicării: „Este importantă pentru orice instituție pentru că, dincolo de proceduri și regulamente, modul în care managerii reușesc să comunice cu angajații este cel care dă valoarea culturii organizaționale”.

Întâlnirea a continuat cu prezentări tematice, ateliere de lucru și schimburi de bune practici între directori, activități menite să sprijine dezvoltarea managementului educațional și a comunicării în mediul școlar.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților