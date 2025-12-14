Taina ospățului nu constă doar în faptul că mergem la masa lui Hristos, ci că El vine la noi, spune PS Paisie Sinaitul

„Taina ospățului nu constă doar în faptul că mergem la masa Lui Hristos; constă în faptul că El vine la noi”, a spus Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfinția Sa a explicat Pilda celor poftiți la cină din Evanghelia Duminicii a 28-a după Rusalii: „Nu întâmplător această pildă este citită înainte de Crăciun: ea ne vorbește despre chemarea lui Dumnezeu, despre răspunsul omului și despre bucuria comuniunii care se împlinește în Hristos-Domnul”.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că tema ospățului sau a cinei este una dintre cele mai frecvente imagini întâlnite în Sfânta Scriptură.

„Pentru Hristos, ospățul nu este doar o realitate a acestei lumi, ci mai ales o icoană a Împărăției cerurilor. Evanghelia duminicii de astăzi descrie o cină mare, pregătită de un om pentru cei apropiați ai săi. Trei dintre cei invitați personal refuză chemarea, invocând motive care par, la prima vedere, legitime”, a explicat Preasfinția Sa.

Înrobirea sufletului

Cei trei care au refuzat participarea la cină sunt reprezentativi pentru mai multe categorii de oameni care s-au înrobit grijilor acestei lumi.

„Primul refuz este legat de posesiune, de acumularea de bunuri: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Fiecare este atras de propria comoară, iar Scriptura ne avertizează: Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră (Matei 6, 21). Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nimic nu robește atât de tare sufletul ca dragostea de avuție”.

Al doilea invitat a refuzat invitația de a participa la cină din cauza dorinței de câștig, a comerțului, logica aceasta ajungând să ocupe primul loc în viața omului.

„Într-o lume în care se vinde aproape orice pentru câștig, până și oamenii sunt vânduți, iar Hristos Însuși a fost vândut pentru treizeci de arginți. Sfântul Maxim Mărturisitorul avertizează că iubirea de câștig întunecă mintea și o face incapabilă să vadă cele veșnice”, a evidențiat ierarhul.

„Al treilea refuz este legat de familie, atunci când aceasta ajunge să devină un obstacol în calea chemării divine. De aceea, Hristos spune cuvântul greu de înțeles: Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine (Matei 10, 37)”.

Înțelesul duhovnicesc

Pilda din Evanghelia de duminică a fost interpretată de Sfinții Părinți atât în sens istoric, cât și duhovnicesc: „Chemarea aleșilor dintâi, dar și a celor de pe urmă este chemarea lui Dumnezeu adresată lumii întregi la masa Lui spirituală, la bucuria și comuniunea de a ne îm­părtăși de prezența Lui”.

Această chemare nu a găsit consens în istorie, așa cum nu găsește nici azi în lume. Orice refuz al omului la chemarea lui Dumnezeu, înseamnă un alt răstimp al închinări la idoli, al lipsei de sens și al robiei.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat cine sunt săracii, orbii și șchiopii din pildă, citându-l pe Sfântul Chiril al Alexandriei: „Sunt cei care își recunosc neputințele și tocmai prin aceasta devin vrednici de mila lui Dumnezeu și de chemarea Sa”.

„Și noi suntem printre aceștia”, atenționează episcopul vicar patriarhal „uneori suntem orbi, neștiind să vedem lucrarea lui Dumnezeu; alteori șchiopi, neavând putere să împlinim binele. Dar dacă există dorința de a-L urma, Hristos ne primește la masa Lui: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați”.

„Să ne ajute Dumnezeu ca această perioadă de pregătire pentru Nașterea Domnului să fie un timp al trezirii inimii și al apropierii de Sfânta Împărtășanie. Să sporim rugăciunea, postul, milostenia și mărturisirea smerită a păcatelor, pentru ca, împărtășindu-ne de Cina Domnului, să gustăm arvuna Împărăției Cerurilor”, a fost îndemnul final al Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu