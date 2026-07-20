Studiu: Românii sunt cel mai activ grup de migranți din Marea Britanie

Românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit, potrivit unui studiu lansat recent de ACORD UK și Universitatea Bournemouth.

Raportul, intitulat „Contribuțiile diasporei românești la economia britanică și societatea britanică”, a fost lansat la Parlamentul Marii Britanii în cadrul unui eveniment găzduit de parlamentarul britanic Gareth Thomas.

La manifestare au participat ambasadorul Marii Britanii în România, Giles Portman, ambasadoarea României în Regatul Unit Laura Popescu, Consilierul de Stat din cadrul Administrației Prezidențiale Ana-Maria Geană și Consulul General al României la Londra Robert D. Marin.

Fiecare român ar trebui să citească acest raport

Ambasadoarea Laura Popescu a apreciat că studiul contribuie la promovarea unei imagini bazate pe date și realități, nu pe stereotipuri, și reflectă rolul tot mai important al comunității românești în societatea britanică.

De asemenea, ambasadorul Giles Portman a afirmat că „fiecare român ar trebui să citească acest raport și să fie mândru de contribuția diasporei românești în Regatul Unit”.

Consulul General al României la Londra, Robert D. Marin, a subliniat că raportul reprezintă un pas important în acoperirea unei lacune de cunoaștere privind dimensiunea reală a comunității românești din Regatul Unit și contribuția acesteia la societatea britanică.

O comunitate tânără și activă

Alina Dolea, conferențiar în cadrul Universității Bournemouth și coordonator al raportului, a evidențiat impactul real al comunității românești din Marea Britanie, dar și stereotipurile pe care le suferă aceasta.

„Migrația românească în Regatul Unit a fost frecvent discutată în principal prin prisma temerilor și stereotipurilor despre românii necalificați care vin să ia britanicilor locurile de muncă. Datele arată acum o realitate foarte diferită, aproape complet ignorată în discursul public din Marea Britanie: românii sunt o comunitate tânără și extrem de activă”.

„Provocarea pentru factorii de decizie este să recunoască această contribuție în mare parte invizibilă și să elimine barierele care împiedică valorificarea deplină a competențelor și spiritului antreprenorial românesc în sprijinul creșterii economice”, a subliniat coordonatoarea raportului.

Contribuie semnificativ la economia britanică

Raportul „Contribuțiile diasporei românești la economia și societatea britanică” arată că adulții născuți în România și Bulgaria au înregistrat cea mai ridicată rată de angajare și activitate independentă din Anglia și Țara Galilor, de 80,4%, potrivit Recensământului din 2021.

Totodată, conform datelor Fiscului britanic (HMRC), cetățenii români angajați au plătit în anul fiscal 2019/2020 aproximativ 2,399 miliarde de lire sterline sub formă de impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale. Raportul notează că această contribuție ar putea fi și mai mare în prezent, în condițiile în care salariul mediu lunar al românilor a crescut cu aproximativ 45% față de 2019.

Potrivit studiului, românii contribuie semnificativ la economia britanică prin muncă, plata taxelor și antreprenoriat, fiind activi în domenii precum sănătatea, asistența socială, construcțiile, tehnologia, inteligența artificială, securitatea cibernetică și sectorul financiar.

Prezență importantă în domenii cheie

Raportul evidențiază că aproape 80% dintre românii din Regatul Unit au între 20 și 49 de ani, ceea ce îi transformă într-o resursă importantă pentru piața muncii britanică.

Numărul angajaților români din Serviciul Național de Sănătate (NHS) s-a dublat în ultimul deceniu, de la 3.098 în iunie 2016 la 6.575 în iunie 2025. România ocupă astfel locul al cincilea între statele Uniunii Europene în ceea ce privește personalul din NHS England și locul al nouălea între toate naționalitățile non-britanice.

În sectorul construcțiilor, România reprezintă principala sursă externă de forță de muncă, românii asigurând aproximativ 5% din totalul angajaților din Marea Britanie și aproape 19% din forța de muncă din Londra.

Studiul mai arată că în decembrie 2025 erau înregistrați 349.700 de salariați români, iar salariul mediu lunar al acestora era de 2.427 de lire sterline, apropiat de media națională britanică. Documentul subliniază că o treime dintre românii din Anglia și Țara Galilor au studii universitare sau calificări superioare și evidențiază creșterea relațiilor economice dintre cele două state.

Raportul „Contribuțiile diasporei românești la economia britanică și societatea britanică” poate fi citit integral aici.

Foto credit: Facebook / Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord