Spitalul de psihiatrie Jebel va avea biserică: Mitropolitul Banatului a pus piatra de temelie

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și-a serbat miercuri onomastica alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie Jebel din județul Timiș. Cu acest prilej, părintele mitropolit a pus piatra de temelie pentru viitoarea biserică a spitalului.

De ziua sa de nume, Mitropolitul Ioan a venit încărcat cu daruri la spital: alimente și sute de pulovere destinate mai ales pacienților pe care nu-i mai cercetează nimeni din familie.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie, oficiată la capela actuală a spitalului de părinții consilieri eparhiali Cristian Pavel și Timotei Anișorac.

Cuvântul de învățătură, rostit de părintele Cristian Pavel, a pus în lumină viața și misiunea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, model de mărturisire, pocăință și fidelitate față de Dumnezeu.

La momentul rânduit, pacienții care au putut participa s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

O biserică necesară

După slujbă, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a pus piatra de temelie la biserica ce urmează să fie construită în incinta spitalului, pentru a răspunde la nevoile spirituale ale pacienților și ale personalului medical.

„Biserica din incinta spitalului este gândită ca un loc de mângâiere pentru toți cei care viețuiesc în acest așezământ, mai ales pentru pacienții care, de zeci de ani, nu mai ajung la casele lor”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan după slujbă.

„Aici, bolnavii vor trăi bucuria marilor praznice, precum Nașterea Domnului și Învierea, vor auzi colinde și vor înconjura biserica cu lumânări aprinse, găsind har și binecuvântare în rugăciune.”

Arhiepiscopia va contribui la construcție

Au participat reprezentanți ai conducerii spitalului, cadre medicale și numeroși pacienți.

Părintele mitropolit și-a exprimat aprecierea față de conducerea spitalului, despre care a spus că nu se gândește doar la hrana trupească și la medicamente, ci și la hrana duhovnicească a bolnavilor, prin construirea unui lăcaș de cult.

Mariu Ciprian Olaru, managerul spitalului, a afirmat că biserica din lemn în stil maramureșean este în curs de achiziție, fiind realizată din sponsorizări și donații, iar Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a promis că sectoarele Social și Patrimoniu ale Arhiepiscopiei Timișoarei vor sprijini material proiectul.

Noua biserică va fi pusă sub ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul, a Sfintei Cuvioase Parascheva și a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.

Foto credit: Mitropolia Banatului