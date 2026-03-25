Specialiști în diferite domenii vor discuta despre influența bizantină în spațiul românesc la Biblioteca Academiei Române

Cercetători, cadre universitare și specialiști din diverse domenii vor discuta despre influența civilizației bizantine în spațiul românesc și european în cadrul unui simpozion la Biblioteca Academiei Române, potrivit unui comunicat de presă.

Evenimentul intitulat „Mărturii bizantine” se va desfășura între 30–31 martie sub genericul „Spațiul bizantin. Tipologii și semnificații”.

Manifestarea va include prezentări științifice, dezbateri și sesiuni tematice, oferind un cadru de dialog interdisciplinar și schimb de idei între participanți.

De asemenea, simultan cu desfășurarea simpozionului, în foaierul Bibliotecii Academiei Române se va desfășura și expoziția cu lucrările elevilor din ciclul gimnazial și liceal înscrise în cadrul Concursului Interdisciplinar Mărturii bizantine.

Prin tematica abordată și nivelul academic al contribuțiilor, simpozionul se adresează atât comunității științifice, cât și publicului interesat de patrimoniul cultural și spiritual bizantin.

Simpozionul este organizat de Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ,,I. N. Socolescu”, din București, și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în parteneriat cu mai multe instituții de educaționale și de cultură.

Foto credit: Basilica.ro