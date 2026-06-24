Specialiști în asistență socială au discutat la Bacău despre viitorul serviciilor destinate persoanelor vulnerabile. Manifestarea a avut loc în cadrul unei mese rotunde organizate de Organizația Umanitară „Concordia” și Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) din municipiu.

Evenimentul, desfășurat în data de 18 iunie, a avut ca temă dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și adaptarea acestora la noile reforme din domeniu. Participanții au discutat despre modalitățile prin care sistemul de asistență socială poate răspunde mai eficient nevoilor categoriilor de persoane vulnerabile.

Lucrările au fost deschise de Gabriela Achihăi, președinta FSC Bacău, și Nicoleta Golai Vinatoru, director adjunct „Concordia”.

Direcții și perspective

În cadrul grupurilor de lucru au fost analizate mai multe aspecte esențiale pentru funcționarea serviciilor sociale. Un accent deosebit a fost pus pe rolul Serviciilor Publice de Asistență Socială în prevenirea separării copilului de familie și pe necesitatea consolidării intervențiilor la nivel comunitar.

Participanții au discutat și despre mecanismele de finanțare care urmează să fie implementate în anii următori, subliniind importanța instrumentelor digitale dedicate gestionării și monitorizării serviciilor sociale.

O altă temă importantă a vizat dificultățile cu care se confruntă administrațiile locale, în special cele din comunitățile mici, unde lipsa personalului calificat și procedurile administrative complexe îngreunează furnizarea serviciilor către beneficiari.

Potrivit organizatorilor, întâlnirea a oferit un cadru de dialog constructiv și de identificare a unor soluții comune. Aceștia au apreciat colaborarea dintre autorități și practicienii din domeniu, subliniind că obiectivul comun rămâne sprijinirea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, furnizori publici și privați de servicii sociale, precum și experți din domeniul protecției copilului din regiunea Moldovei și a beneficiat de sprijinul OrizontHub Bacău și al Primăriei Municipiului Bacău.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului