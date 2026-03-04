Simpozionul „Regina Maria – Regina Marii Uniri” reunește oameni de cultură din regiunile istorice românești la Chișinău

Ediția a doua a Simpozionului „Regina Maria – Regina Marii Uniri” va reuni în data de 27 martie, la Chișinău, intelectuali, oficiali de pe ambele maluri ale Prutului, preoți, studenți și organizații obștești din regiunile istorice românești (Transilvania, Bucovina, Maramureșul istoric, Basarabia).

Evenimentul cultural este organizat de Asociația Monumentum, în parteneriat cu Academia de Științe a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Forumul Românilor din Harghita Mureș și Covasna și Asociația Istoricilor din Republica Moldova. Simpozionul va avea loc în Aula „Regina Maria” a Universității de stat din Moldova.

În cadrul manifestării vor fi prezentate patru comunicări referitoare la unirea Basarabiei cu România și personalitatea Reginei Maria. De asemenea, va avea loc lansarea cărții „Monumentul Reginei Maria – un simbol al unității naționale în inima Chișinăului”, scrisă de avocatul Iulian Rusanovschi.

Manifestarea marchează un an de zile de la inaugurarea monumentului Reginei Maria din Chișinău.

În data de 27 martie/9 aprilie 2026 se împlinesc 108 ani de la unirea Basarabiei cu România, devenind astfel prima provincie care a contribuit la formarea României Mari.

Asociația „Monumentum” este o organizație neguvernamentală, fondată cu scopul renovării și salvgardării monumentelor naționale.

Foto credit: Facebook / Asociația Monumentum