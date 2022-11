Simpozion Internațional de Exegeză Biblică | Viața de familie în vremurile biblice, una dintre temele abordate

„Viața de familie în vremurile biblice” va fi una dintre temele abordate la Simpozionul Internațional de Exegeză Biblică (ISBE 2022) care se va desfăşura online în perioada 10-12 noiembrie.

Prelegerea în cadrul căreia va fi analizată tema menţionată, susţinută de Dr. Eusebiu Borca, se va intitula “Abraham brings Isaac, his son, for sacrifice (Gn. 22): a comparison between this Old Testament model of father – son relationship and modern parenting”.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, în colaborare cu Mitropolia Banatului.

Aflat la a treia ediţie, simpozionul va avea tema “Pray for the peace of Jerusalem!” Prayer, Thanksgiving, and Worship in Times of Peace and War” şi va reuni specialişti în domeniul exegezei biblice din ţară şi străinătate.

Deschiderea oficială va avea loc joi, 10 noiembrie, de la ora 09:00. Sesiunile live ale simpozionului sunt disponibile la acest link de acces.

Alte subiecte dezbătute:

Cântecul, poezia, cultul, rugăciunea în narațiunile biblice

Modele biblice pentru asceza creștină și sfințenie

Canonul biblic și originea, transmiterea și autoritatea acestuia

Interpretarea biblică în liturghie, imnografie și poezie

Interpretarea iconografică și studii biblice

Citirea și predicarea Sfintei Scripturi în cultul Bisericii

Metodele de predare a pasajelor dificile din Biblie

Filologia semitică comparată și lexicografia ebraică

Lingvistica biblică și greacă veche

Midrash, Halakhah și receptarea Bibliei

Receptarea Sfintei Scripturi în exegeza patristică (secolele II-VIII)

Interpretarea biblică în tradiția siriacă

Traducerile Bibliei și transmiterile lor

Programul integral al simpozionului!

