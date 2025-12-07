Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat un simpozion dedicat artei din nordul Moldovei în timpul Dinastiei Mușatine

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a aniversat 650 de ani de la întemeierea Dinastiei Mușatine organizând Simpozionul Internațional „Arta bisericească din nordul Moldovei în timpul Dinastiei Mușatine – expresie a râvnei creatoare”.

Evenimentul, desfășurat în perioada 4-6 decembrie 2025 sub egida Centrului de Studii și Documentare „Crimca” al arhiepiscopiei și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, a debutat la Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” cu un Te Deum oficiat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

După vizitarea ansamblului monastic care găzduiește Centrul Eparhial și Biserica „Sfântul Gheorghe”, monument UNESCO aflat în proces de reabilitare, participanții s-au reunit, pentru sesiunea inaugurală, în Sala „Gherasim Putneanul” a Centrului Eparhial Suceava.

Pr. Gabriel-Dinu Herea, inspector la Sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, moderator al întâlnirii, a rostit cuvântul de bun venit, iar pr. Constantin Ciprian Blaga, consilier cultural, a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, care a inclus un Decalog pentru pictorii bisericești.

Din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava a vorbit Loredana Mihaela Ceică, inspector Arte, care a prezentat activitatea Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, secția Conservare-Restaurare.

„Arta în Moldova, între medieval și contemporan” a fost titlul prezentării online susținute de prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.

În continuare, Arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural și monah al Mănăstiri Putna, a prezentat volumul „Veșnicii din Țara Mușatinilor ctitorite în lemn, piatră și culoare”. Albumul prezintă și mănăstiri restaurate și redate în totalitate menirii lor inițiale, de obști rugătoare.

Manifestarea a inclus și inaugurarea a două expoziții: „Miniatura românească. Manuscrisele Anastasie Crimca”, prezentată de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, și „Răsărit și Apus în arta sacră”, semnată de artistul Ioan Bratiloveanu.

Lucrările simpozionului au fost găzduite în zilele următoare de Mănăstirea Dragomirna și Centrul Eparhial Suceava.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților