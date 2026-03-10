De Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, o parohie din jud. Giurgiu și-a sărbătorit hramul prin resfințirea picturii bisericii

Parohia „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia” din Greaca, județul Giurgiu, i-a sărbătorit luni pe ocrotitorii lăcașului de cult. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat slujba de resfințire a picturii.

Preasfinția Sa a evidențiat exemplul de credință și statornicie oferit de Sfinții 40 de Mucenici, care au pătimit pentru Hristos în secolul al 4-lea.

„Am venit cu multă bucurie, când prăznuim pe cei 40 de mucenici din Sevastia Armeniei, care pentru credința lor au fost persecutați și au primit moartea martirică în anul 320. Ei sunt un exemplu al credinței și al mărturisirii, care, peste veacuri, a încurajat pe mărturisitorii din primii zori ai creștinătății până în perioada recentă”.

Ierarhul a subliniat totodată că sărbătoarea hramului „oferă în fiecare an bucuria și prilejul de a fi în comuniune liturgică”.

Pictura bisericii

Lucrările de restaurare a picturii au început în anul 2021 și au fost realizate de părintele Luca Severian, consilier eparhial în cadrul Sectorului patrimoniu bisericesc al Episcopiei Giurgiului.

„După o muncă susținută de cinci ani, cu sprijinul enoriașilor parohiei noastre, această lucrare a fost desăvârșită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie. Pictura realizată în anul 1960 a fost readusă la frumusețea de altădată prin osteneala părintelui consilier Luca Severian”, a transmis părintele paroh Alin Georgescu pentru Trinitas TV.

Biserica parohiei din Greaca a fost construită în anul 1907 și a trecut de-a lungul timpului prin mai multe lucrări de renovare. Lăcașul de cult îi are ca ocrotitori și pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Foto credit: Episcopia Giurgiului