Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este ocrotitorul spiritual a peste 145.000 de români

Peste 145.000 de români își serbează luni ziua onomastică, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul.

Potrivit datelor furnizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 103.481 sunt bărbați și 42.343 sunt femei.

Ilie (88.501), Elias (6.793) și Iliuță (3.447) sunt cele mai des întâlnite nume între bărbații care îl au ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ilie. Lista continuă cu Lică (1.937), Elis (975), Ilia (444), Eliade(236), Ilieș (85), Iliuș (14) și Iliev (4).

În cazul femeilor care poartă numele Sfântului Ilie și derivate, cel mai întâlnit nume este Ilinca (28.150), urmat de Lia (6.904), Iliana (3.088), Lica (1.584), Eliana (1.375), Elis (577), Iliuța (394), Ilia (188) și Ilincuța/Ilincuta (83).

Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a trăit cu peste 800 de ani înaintea Mântuitorului, în timpul lui Ahab, regele iudeilor. Pentru minunile săvârșite, Sfântul Ilie este considerat unul dintre sfinții tămăduitori serbați în luna iulie.

În troparul său este menționat faptul că „alungă bolile și pe cei leproși îi curățește; pentru aceasta și celor ce-l cinstesc pe el izvorăște tămăduiri”.

Sărbătoarea Sfântului Ilie este şi ziua numelui de botez al Patriarhului României (Dan-Ilie).

Foto credit: BAsilica.ro / Raluca-Emanuela Ene.