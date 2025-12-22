Sfântul Nicolae, serbat după calendarul nerevizuit de credincioșii din Mitropolia Basarabiei

Credincioșii din Mitropolia Basarabiei l-au serbat pe Sfântul Ierarh Nicolae vineri, în data de 19 decembrie, conform calendarului nerevizuit.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Perescina din raionul Orhei.

În cadrul slujbei, Mitropolitul Petru l-a hirotonit preot pe diaconul Ghenadie Rotari pe seama Parohiei Mihalașa.

Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul de mărturisire și smerenie al Sfântului Nicolae.

În semn de recunoaștere a implicării în viața Bisericii, Mitropolitul Petru a oferit distincții de vrednicie ctitorilor și enoriașilor care sprijină activitatea parohiei.

Hramul comunității din Fălești

Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” din orașul Fălești și-a cinstit ocrotitorul, Sfânta Liturghie fiind oficiată de Episcopul Antonie de Bălți.

Preasfinția Sa i-a mulțumit preotul paroh Gheorghe, care a contribuit la reactivarea Mitropoliei Basarabiei în anul 1992.

Cu această ocazie, ierarhul ia înmânat preotului darul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – Crucea Centenarului „în semn de apreciere și binecuvântare pentru activitatea jertfelnică, rodnică și folositoare în viața și misiunea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, în duhul adevărului, al unității și al dăruirii iubitoare față de Hristos și de poporul dreptcredincios”.

Preasfințitul Părinte Antonie le-a vorbit credincioșilor despre rolul sfinților în viața fiecărui om și cinstirea lor de către Biserică.

Un rol hotărâtor

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a slujit de sărbătoarea Sfântului Nicolae în parohia ocrotită de marele ierarh al Mirelor Lichiei, din Chișinău.

Ierarhul a evidențiat lucrarea mântuitoare a Sfântului Nicolae, subliniind râvna sa pentru dreapta credință și dragostea jertfelnică față de aproapele.

Episcopul Basarabiei de Sud a amintit rolul hotărâtor al Sfântului Nicolae la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325), de la a cărui convocare se împlinesc 1700 de ani, când, insuflat de Duhul Sfânt, a apărat dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu împotriva ereziei ariene, mărturisind cu fermitate credința cea adevărată a Bisericii.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Valeriu Lazari a fost hirotonit preot pe seama Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou” din municipiul Cahul.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa le-a oferit slujitorilor Bisericii, patru la număr, Crucea Centenarului, în semn de prețuire și recunoaștere a slujirii lor pastorale.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei