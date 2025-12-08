Sfântul Nicolae, un model pentru misiunea asumată de Colegiul Național „Carmen Sylva” din Timișoara

Sfântul Nicolae a fost cinstit, sâmbătă, cu ocazia hramului capelei Colegiului Național „Carmen Sylva” din Timișoara.

Potrivit Mitropoliei Banatului, cadrele didactice, în frunte cu directoarea Oana Miclău, elevii și părinții s-au adunat în comuniune pentru a-l cinsti pe marele făcător de minuni și ocrotitor al copiilor.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către părintele Cristian Păiș, inspector eparhial, împreună cu preotul Cristian Tomescu, referent catehetic, părintele Ionuț Mura de la Colegiul Național „C.D. Loga” și părintele Daniel Hlodec, director adjunct al Liceului Teologic „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” din Timișoara.

Colinde și comuniune

Cu acest prilej a fost oficiată și slujba parastasului pentru cititorii, profesorii și elevii trecuți la Domnul.

În cuvântul său, părintele Cristian a evidențiat faptul că Sfântul Nicolae este un model și un ocrotitor pentru activitatea Colegiului Național „Carmen Sylva”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către corul Liceului Teologic „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” din Timișoara, care a susținut, apoi, un concert de colinde.

Foto credit: Mitropolia Banatului

