Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum este ocrotitor spiritual a peste 123.000 de români

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum, pomenit în data de 18 iulie, este ocrotitorul spiritual a peste 123.000 de români.

Conform datelor transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 123.077 de români poartă numele Sfântului Emilian și derivate.

Dintre aceștia, peste 74.000 de femei poartă numele sfântului pomenit în data de 18 iulie. Cele mai întâlnite nume în rândul doamnelor sunt Emilia, purtat de 67.438 de persoane, urmat de Milica, 3.434 și Emily, 2.664 de persoane. Alte nume derivate sunt Ena, Mica și Mili.

În rândul celor aproximativ 49.000 de bărbați care poartă numele sfântului martir din spațiul românesc, Emil este cel mai întâlnit nume, cu peste 47.000 de posesori și Milica/Milică, având acest nume aproximativ 900 de persoane. Alte nume derivate sunt Emi și Emilut/Emiluț.

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum este cinstit ca unul dintre primii martiri ai creștinismului de pe teritoriul actual al României. El a mărturisit credința în Hristos în timpul persecuției împăratului Iulian Apostatul și a fost ucis prin ardere, în data de 18 iulie 362, în cetatea Durostorum (Silistra de astăzi, în Bulgaria).

Foto credit: Doxologia.ro / pr. Silviu Cluci