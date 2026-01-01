Sf. Vasile cel Mare este ocrotitorul spiritual a aproape jumătate de milion de români

Un număr 496.490 de români își serbează onomastica în data de 1 ianuarie, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Vasile cel Mare.

Dintre aceștia 420.830 sunt bărbați, iar 75.660 sunt femei, potrivit ultimei informări a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, își serbează onomastica persoanele care poartă numele Vasile, precum și cele care au prenume sau forme derivate ale acestuia. Printre acestea se regăsesc: Vasilică, Vasilache, Vasilie, Sile, Sica, Sică sau Silica; Vasi,Vasili, Vasilica și Vasila.

Sfântul Vasile cel Mare, serbat în prima zi a anului, este considerat, alături de Sfântul Ioan Gură de Aur și de Sfântul Grigorie de Nazianz, unul dintre cei mai mari teologi creștini.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene