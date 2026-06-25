Sf. Ioan Botezătorul cinstit la cea mai vestică mănăstire din România, rectitorită de PS Timotei Sătmăreanul

Sute de pelerini din județele Satu Mare și Maramureș, precum și din Ungaria au participat miercuri la hramul celei mai vestice mănăstiri din România. Aceasta este situată la Scărișoara Nouă, în județul Satu Mare, la doar 3 kilometri distanță de frontieră, și a fost rectitorită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Episcopul Ortodox Român Siluan al Ungariei și cu Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Miercuri s-au împlinit și 35 de ani de la punerea pietrei de temelie de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira, precum și opt ani de la primirea arhieriei, în această mănăstire, de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, care a condus obștea între 2007 și 2018.

O biserică reconstruită

În acest context, Preasfințitul Părinte Iustin a evocat pentru Trinitas TV istoricul sfântului așezământ și planurile de viitor. Ierarhul a amintit că mănăstirea este un vis împlinit al moților stabiliți în zonă, iar actualul Arhiereu vicar Timotei Sătmăreanul a rectitorit biserica. „A avut tăria și râvna și dorința să facă o ctitorie”, a spus Părintele Episcop Iustin.

Pictura a fost recent terminată, iar sfântul lăcaș își așteaptă sfințirea.

„Probabil că la anul vom târnosi biserica mănăstirii și vom face un eveniment poate tot atât de mare cât a fost cel din 2018, când, cu ajutorul lui Dumnezeu și inspirat de Duhul Sfânt, l-am chemat pe Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul să Ne fie frate împreună-slujitor și a avut loc hirotonia de Sânziene”, a rememorat Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Daruri și prețuire

Mănăstirea Scărișoara Nouă este „un loc în care rugăciunile se înalță către Bunul Dumnezeu pentru ocrotirea și ajutorarea credincioșilor acestei eparhii și a lumii întregi”, a declarat și Episcopul Siluan al Ungariei.

La finalul slujbei, cei trei ierarhi au primit din partea obștii câte o icoană cu Sfânta Doamnă Maria Bâncoveanu, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a primit din partea Camerei Deputaților o Diplomă de prețuire.

„A fost o zi încărcată de multă bucurie duhovnicească, prilej de bucurie sufletească, pentru obștea acestei sfinte mănăstiri, în frunte cu părintele stareț, Arhimandritul Spiridon, și pentru toți credincioșii din această parte a țării noastre, din această parte a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, precum și din județele învecinate, care au venit și vin în duminici și sărbători să cerceteze și să se închine la această sfântă mănăstire”, a declarat Preasfinția Sa pentru Trinitas TV.

Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului Psaltic Thelogos, condus de psaltul Denis Damaschin Sulițanu și manageriat de Diac. Silviu Dănuț Pop.

De la hram nu au lipsit tulnicăresele din Munții Apuseni, prezente la toate sărbătorile mănăstirii.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului