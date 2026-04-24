Sf. Gheorghe este chipul luptătorului împotriva răului, a spus Episcopul Sălajului

„Sfântul Gheorghe este chipul luptătorului împotriva răului”, a spus joi Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.

Preasfinția Sa a slujit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Cehu Silvaniei, județul Sălaj cu ocazia celui de al doilea hram.

Preasfinția Sa a explicat semnificația reprezentării iconografice a sfântului: „El este arătat ca un biruitor. Și sunt convins că cu această icoană am și copilărit, pentru că prezența Sfântului Gheorghe nu se află doar în biserică, ci se află și în spațiul din afară, până și în basmele cu care noi am crescut”.

„Pe de o parte, este această icoană a omului viteaz. Pe de altă parte, este textul Evangheliei pe care l-am ascultat, în care Domnul ne atenționa de ceea ce se poate întâmpla cu cei care îl aleg pe El, și nu lumea”, a adăugat Episcopul Benedict.

Comunitatea a fost înființată în anul 1922 și este păstorită în prezent de părintele Daniel Blaj. Orașul numără aproximativ 7.000 de locuitori, dintre care o treime sunt de etnie română.

Foto credit: Episcopia Sălajului