Sediul Inspectoratului Școlar din Suceava a fost binecuvântat la finalul lucrărilor de renovare

Sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava a fost binecuvântat, vinerea trecută, la finalul lucrărilor de renovare.

Slujba de sfințire a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, în prezența personalului instituției. La final, a fost oficiat un parastas pentru inspectorii și profesorii trecuți la Domnul.

Delegatul Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților a fost părintele consilier eparhial Ionuț Isopescu.

„Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați făcut părtași și pe noi, reprezentanți ai Centrului Eparhial Suceava, la acest moment de bucurie, la acest moment de comuniune, de frățietate, și rugăm pe Dumnezeu să vă întărească, să vă călăuzească și să vă inspire în toată activitatea pe care o desfășurați în slujba educației”, a spus părintele consilier.

Programul s-a încheiat cu mesajele adresate de pr. Gheorghe Hostiuc, fost inspector școlar pentru religie, și de domnul prof. Nicolae-Ciprian Anton, inspector școlar general.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților