Se împlinesc 60 de ani de la trecerea în veșnicie a Sfântului Ioan Maximovici

Joi se împlinesc șase decenii de la trecerea în veșnicie a Sfântului Ioan Maximovici, Arhiepiscop de Shanghai şi San-Francisco.

Arhiepiscopul Ioan s-a născut în data de 4 iunie 1896 în regiune Harkov, pe atunci, în sudul Rusiei. La botez a primit numele de Mihail. Provenea din familia nobiliară Maximovici, din care se trăgea și Sfântul Ierarh Ioan, mitropolit al Tobolsk-ului, cunoscut scriitor, poet duhovnicesc şi luminător al Siberiei.

Moșia familiei Maximovici se afla în vecinătatea mănăstirii Sviatogorsk. Tânărul Mihail își petrecea toată vara la mănăstire.

La vârsta de 11 ani a fost trimis la școala militară din Poltava. În acești ani l-a întâlnit pe episcopul Teofan al Poltavei, care a rămas pentru el un model de sfințenie până la sfârșitul vieții.

În 1914, Mihail a absolvit școala de cadeți și, urmând vocației sale intime, a hotărât să intre la Academia Duhovnicească de la Kiev. Din dorința părinților săi, s-a înscris la cursurile facultății de drept.

Tunderea în monahism

În 1921, în timpul războiului civil, a emigrat la Belgrad împreună cu întreaga familie. În 1925 a absolvit facultatea de teologie. În 1926 a fost tuns în monahism și hirotonit ierodiacon în mănăstirea Milkovo, luând numele de Ioan.

La sfârșitul aceluiași an, părintele Ioan a fost hirotonit ieromonah. Între anii 1929-1934 a fost profesor și diriginte la Seminarul teologic „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bitol.

În anul 1934, a fost ales episcop și trimis în China, în eparhia Shanghaiului. Acolo a desfășurat o activitate rodnică, în organizarea unor societăți filantropice și de binefacere, a aplanat conflicte religioase și a ridicat o catedrală.

În anul 1951, arhiepiscopul Ioan a fost trimis în Europa, mai întâi la Paris, apoi la Bruxelles. În Europa Occidentală, ierarhul a acordat un interes constant nu numai diasporei ruse, ci și populației locale.

Misiunea în America

În anul 1962, la cererea mai multor credincioși care-l cunoșteau de la Shanghai, a fost invitat să conducă eparhia de San-Francisco, cea mai mare din America.

Acolo a reluat construcția Catedralei „Icoana Maicii Domnului Bucuria tuturor scârbiților” pe care a dus-o la bun sfârșit.

În 1963, cu binecuvântarea sa, a fost întemeiată Frația preacuviosului Gherman din Alaska, devenită ulterior cel mai important centru misionar ortodox din California.

Arhiepiscopul Ioan Maximovici a rămas credincios până la sfârşit căii alese de el, de a sluji cu râvnă Biserica. Cei care-l cunoşteau în ultimii ani, remarcau la vlădica stricteţea în tot ce ţinea de Biserică şi de Tradiţie.

A trecut la cele veșnice în data de 2 iulie la Seattle, la scurt timp după ce a împlinit vârsta de 70 de ani.

În ședința de lucru din 4 iulie 2023, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înscrierea în calendarul românesc a Sfântului Ioan Maximovici, cu dată de prăznuire în 2 iulie.

Mai multe informații despre viața și minunile Sfântului Ioan Maximovici se regăsesc în sinaxarul zilei de 2 iulie.

Sursă foto: Mănăstirea Putna