100 de copii și tineri participă la Școala de vară „Cu Hristos în vacanță” la Biserica Precista din Bacău

Școala de vară „Cu Hristos în vacanță”, ajunsă la a zecea ediție, reunește în luna iulie aproximativ 100 de copii și tineri la Biserica Precista din Bacău, prin activități educaționale, creative și duhovnicești.

Proiectul este organizat de Parohia Precista Bacău, în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Religie „Sfânta Parascheva” Bacău, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” și Școala Gimnazială „Spiru Haret” din Bacău.

Până în prezent au avut loc zece întâlniri, desfășurate în zilele de luni, miercuri și vineri.

Activitățile au fost organizate atât în interiorul bisericii, cât și în spațiul aflat lângă ruinele Curții Domnești și ale Turnului de apărare.

Ateliere de educație, istorie și spiritualitate

Programul a inclus ateliere educaționale, de creație și de spiritualitate, precum și jocuri sportive adaptate grupelor de vârstă.

Muzeografa Elena Brândușa Popovici a coordonat ateliere despre însemnele creștinilor și despre eroii băcăuani.

Profesoarele Livia Șibișteanu și Teodora Plăeșu le-au vorbit copiilor despre istoria armelor, originea unor expresii populare și istoria medievală a Moldovei.

Părinții Mihail Tomozei și Adrian Constantin Bârdan i-au învățat pe participanți cântări din Sfânta Liturghie și au susținut o cateheză despre Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, râvna pentru Dumnezeu și credința adevărată.

Biserica Precista

Biserica Precista din Bacău a fost construită între anii 1489 și 1490 de Alexandru Voievod, fiul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, și a făcut parte din ansamblul Curții Domnești din Bacău.

Lăcașul de cult, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, este unul dintre reperele istorice și spirituale ale orașului.

Școala de vară va continua până la sfârșitul lunii iulie, iar în program este inclus și un pelerinaj la mai multe mănăstiri din județul Bacău, programat pentru 30 iulie.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului