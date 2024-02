Școala Altfel: Elevii Seminarului din Dorohoi au făcut un pelerinaj pe urmele sfinților

În perioada 1-2 februarie 2024, în cadrul Săptămânii Școala Altfel, 14 elevi cu rezultate bune de la Seminarul Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi au participat la Pelerinajul Pe urmele Sfinților, inițiat de profesorul lor de Muzică, Răzvan-Gabriel Sarafim, și de profesorul lor de Dogmatică, Vasile Postolachi.

Însoțiți de profesorii lor, tinerii au vizitat mănăstirile Cămârzani, Agapia, Văratec, Secu, Neamț, Sihăstria, Petru Vodă, Peștele și Doroteia.

Pentru că o parte dintre elevii participanți sunt și membri ai Corului Haris al instituției lor de învățământ, elevii au înălțat cântări Maicii Domnului în toate sfintele așezăminte pe care le-au vizitat.

Tinerii au mai vizitat Cetatea Neamțului și, în seara de 1 februarie, au participat, la slujba de Priveghere dinaintea sărbătorii Întâmpinării Domnului oficiată la Mănăstirea Sihăstria, unde tinerii pelerini au fost cazați.

A doua zi, grupul a participat la Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea Paltin-Petru Vodă, unde, alături de profesorul lor de muzică, au dat răspunsurile la strană.

„Atât eu, cât și colegul meu, Răzvan am dorit să organizăm excursia (care a devenit pelerinaj) cu un singur scop: motivarea elevilor care se implică atât la Muzică, precum și la Dogmatică, dar și ca pe o invitație și altor elevi de a se implica”, a relatat profesorul Vasile Postolachi.

„A fost un prilej și o oportunitate binecuvântată de a cânta lui Dumnezeu și Maicii Domnului într-o zi de mare sărbătoare și cred că mai important este faptul că am încercat să Îl întâmpinăm pe Dumnezeu și noi așa cum am putut și am învățat mai bine”, a transmis profesorul Răzvan-Gabriel Sarafim.

Mărturii de la participanți

„În primul rând, mulțumesc din suflet domnilor profesori, pentru că numai ei știu, nopți nedormite și gânduri o mie dacă suntem bine, dacă ne simțim bine, până la urmă chiar mă gândeam: totul se vede ușor din exterior, da, au făcut excursie, dar numai ei știu câte hârtii, câtă zbatere, câte telefoane, du-te încolo, du-te încoace și au făcut totul din inimă”, a declarat, la final, Emanuel, elev în clasa a XI-a.

„Pentru mine această excursie a fost ca un dar de la Dumnezeu și m-au uimit stilul de viață al călugărilor, rugăciunea lor continuă… sper să ne mai revedem și în viitoarea excursie”, a spus și Iustin, elev în clasa a IX-a la Seminarul din Dorohoi.

„Cum intram la o nouă mănăstire parcă mă încărcam din nou și iar din nou”, l-a completat Constantin, elev în clasa a X-a.

„Excursia Pe urmele Sfinților a fost un prilej de a vedea frumusețile locurilor unde slujesc oameni sfinți, care și-au închinat viața lui Dumnezeu și semenilor”, a transmis Claudiu, elev în clasa a XI-a.

„Mulțumesc în primul rând Bunului Dumnezeu pentru ocrotire, mulțumesc domnilor profesori pentru sprijin și pentru ce ne-au oferit în aceste două zile de pelerinaj și pentru osteneala care au depus-o pentru noi”, a spus Flavius, elev în clasa a XII-a.

„Dau slavă Domnului că a lucrat prin domnii profesori și i-a ajutat să organizeze acest pelerinaj. Nu am mai fost niciodată într-un pelerinaj”, a spus Mihai, elev în clasa a XII-a.

„E prima oară când am șansa să merg la mănăstiri, nu am mai fost niciodată și chiar îmi doream, mai ales să ascult Privegherea, a mărturisit și alt elev din clasa a XI-a, Claudiu.

Pelerinajul a fost posibil prin implicarea unor oameni cu suflet mare din România și Spania care au avut încredere și au susținut inițiativa celor doi profesori, sprijinind financiar acțiunea.

Foto credit: Facebook / Postolachi Vasile

