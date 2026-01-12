Șase ani fără părintele Lucian Roșu: A fost pomenit de Episcopul Siluan la Torino

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, l-a pomenit sâmbătă pe părintele Lucian Roșu, unul dintre cei mai mari filantropi români, la șase ani de la trecerea în veșnicie.

Slujba de pomenire a avut loc la mormântul preotului din Cimitirul Ortodox „Învierea lui Lazăr” din Torino.

Preasfinția Sa a subliniat că unul dintre visurile părintelui Lucian s-a împlinit prin săvârșirea Sfintei Liturghii în capela din incinta cimitirului episcopal, unde s-a slujit pentru prima dată la 21 decembrie 2025.

Episcopul Italiei a arătat că această lucrare este bineplăcută lui Dumnezeu și că jertfa părintelui Lucian își găsește împlinirea prin slujirea care merge mai departe, spre folosul generațiilor viitoare.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să îl păstreze pe părintele Lucian în suflet, prin rugăciune, cu nădejdea cuvintelor Mântuitorului: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11:25).

Părintele Lucian Roșu

S-a născut în Făgăraș și a studiat în România, dar viața l-a purtat la Torino, Italia, unde a devenit preotul Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” – Torino 2 și apoi Protoiereu al Protopopiatului Piemonte I.

Pentru a-și întreține familia, de-a lungul timpului a avut diferite meserii, lucrând ca muncitor pe șantier, ajutor de bucătar, fierar, spălător auto sau angajat al unei firme petroliere.

Din anul 1996 până în 2008, a fost lucrător social al Asociației „Gruppo Abele” – Torino, unde s-a format în asistența socială, lucrând cu bolnavi de SIDA, oameni ai străzii, minori și femei abuzate.

Ulterior, părintele Lucian Roșu a desfășurat o activitate filantropică importantă pentru românii din Italia, prin cele două asociații ale parohiei: Centrul de Ajutor dedicat Vieții „Sfânta Filofteia” (2008) și Asociația „Sfântul Laurențiu al românilor” – Filiala Torino (2011).

Prima instituție sprijină româncele în criză de sarcină din Italia, iar a doua sprijină persoanele cu situație economică precară, pe cele fără domiciliu stabil și pe cele care au nevoie de consiliere psihologică, trecând prin suferințe sufletești.

Foto credit: Episcopia Italiei