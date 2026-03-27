Sărbătoare la grădinița Patriarhiei Române: Activitatea educațională este pusă sub ocrotirea Maicii Domnului

Grădinița Patriarhiei Române și-a serbat miercuri ocrotitoarea, cu ocazia praznicului Bunei Vestiri. Părintele vicar patriarhal Ionuț-Gabriel Corduneanu a subliniat că activitatea educațională este pusă sub ocrotirea Maicii Domnului.

Sărbătoarea patronală a fost marcată prin oficierea unei slujbe de Te Deum de către părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, împreună cu părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, și cu părintele Ciprian-Valentin Chirițoiu, manager al instituției de învățământ.

Părintele vicar administrativ patriarhal a vorbit despre începuturile grădiniței, în urmă cu șase ani.

„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a înființat această instituție de învățământ în contextul anului pastorației copiilor și părinților. Anul acesta, 2026, suntem în anul pastorației familiei creștine, deci cumva este un arc peste timp”, a spus părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, pentru Trinitas TV.

„Numele grădiniței pe care l-a ales atunci Preafericirea Sa pune această activitate educațională sub ocrotirea Maicii Domnului. Cu acoperământul Maicii Domnului și cu ocrotirea ei, nădăjduim să împlinim în această grădiniță o lucrare aleasă pentru mințile, inimile și sufletul acestor copiii care ne sunt atât de dragi nouă”.

Sărbătoarea a continuat și în sălile de clasă, unde au fost organizate activități speciale, iar copiii au avut parte de surprize.

Sursă foto: Trinitas TV / 25 martie 2026