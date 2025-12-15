Săptămâna în imagini: 8 – 14 decembrie 2025

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat vineri slujba de înmormântare a lui Vasile Deac, fost primar al comunei Bogdan Vodă, cunoscut pentru demersurile sale de apărare a memoriei istorice în perioada regimului…
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat miercuri slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru noua biserică a Parohiei „Duminica Sfinților Români” din Piatra Neamț. Comunitatea parohială este păstorită de părintele Andrei-Vasile…
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul va fi înmormântat marți la Mănăstirea Neamț, anunță Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului. Sicriul cu trupul neînsuflețit al ierarhului va fi depus sâmbătă în Catedrala istorică din Arad, unde credincioșii…
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj vineri, la cea de-a 32-a ediție a Congresului Științific Internațional de Teologie „Pavlia”, organizat de Mitropolia de Veria, Naoussa și Kampania (Biserica Ortodoxă a…
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice vineri, 26 iunie 2026, la vârsta de 54 de ani. Ierarhul s-a născut în data de 12 februarie 1972, în localitatea…