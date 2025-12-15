Săptămâna în imagini: 8 – 14 decembrie 2025

Un nou articol „săptămâna în imagini” ce vă prezintă momente din viața ortodoxă surprinse prin lentila fotografilor profesioniști sau amatori.

Biserica Sf. Nicolae de la Mănăstirea Cernica a fost neîncăpătoare la primul concert al Grupului psaltic Tronos la această mănăstire, 10 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Copiii prezenți la concertul Tronos de la Mănăstirea Cernica au dorit să surprindă momentul, 10 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
La Palatul Cotroceni a avut loc un concert caritabil de colinde la care a fost prezent și Președintele României, Nicușor Dan, 12 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Grupul Coral „Athanatos” al Bisericii militare din Garnizoana Bistrița, dirijat de plutonierul-adjutant principal Bogdan Bejinaru a dat răspunsurile liturgice de hramul Mănăstirii „Sf. Spiridon” din Strâmba, 12 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Preasfințitul Timotei Prahoveanul binecuvântează pangarul de la Catedrala „Sf. Spiridon – Nou” din Capitală, 12 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Icoana Sf. Spiridon de la biserica din Iași pe care o ocrotește, 12 decembrie 2025. Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci
Împodobirea bradului la Catedrala Mitropolitană din Iași. Foto credit: Doxologia
Hristos Pantocrator peste cetele de colindători din Paris. Foto credit: Damian Filip
Tundere în monahism la Mănăstirea Cormaia, jud. Bistrița-Năsăud, 13 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Pr. Paul Gavriloaie
Împodobirea bradului la Parohia Sf. Ilie Tesviteanul din Londra. Foto credit: Cristina Zaharescu
Zâmbet arhieresc: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul la manifestările prilejuite de Festivalul Național „Colind Iancului”, Piața „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, 14 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Imagine cu aurora boreală. Foto credit: Facebook / Mihail Daniliuc
Portret cu meșterul Alexandru din Târgu Lăpuș, jud. Maramureș. Foto credit: Facebook / Sorin Onișor
Concertul de colinde la Catedrala Mitropolitană din Timișoara filmat cu telefonul mobil, 14 decembrie 2025. Foto credit: Dan Sara
Mănăstirea Glavacioc, ctitorie a domnitorului Vlad al IV-lea Călugărul. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe
Predică la Mănăstirea Sihăstria Putnei, 14 decembrie 2025. Foto credit: Sabin Simota
Concert de colinde la Catedrala „Sfânta Treime” din Baia Mare, 14 decembrie 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului / Arhid. Vasile Pop
PS Benedict stă de vorbă cu colindătorii. Foto credit: Episcopia Sălajului
Credincioși prezenți la slujba parastasului pentru românii căzuți pe câmpul de luptă în războiul din Ucraina, Mănăstirea Putna, 14 decembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Putna
Mănăstirea Bogdana, jud. Bacău, 14 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Un tânăr în straie populare citește Apostolul la Biserica „Sf. Pantelimon” din Șimleu Silvaniei, 14 decembrie 2025. Foto credit: Episcopia Sălajului
Detaliu cu icoana Nașterii Domnului din bradul de Crăciun de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 14 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Arhiepiscopul Casian alături de colindători la Catedrala din Galaţi, 14 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos

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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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