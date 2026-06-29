Săptămâna în imagini: 22 – 28 iunie 2026

Fiecare săptămână aduce în lumea ortodoxă momente de rugăciune, sărbătoare și mărturisire a credinței, surprinse în imagini care vorbesc dincolo de cuvinte. De la slujbe arhierești și hramuri, la procesiuni, pelerinaje și clipe de reculegere în mănăstiri și parohii, fotografiile reunite în această selecție surprind frumusețea și profunzimea vieții Bisericii Ortodoxe din ultimele zile.

Un diacon proaspăt hirotonit sărută mâna mamei, 22 iunie 2026.Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
În sunet de toacă la hramul de vară al Mănăstirii Someșul Cald, 24 iunie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Curtea plină de flori și credincioși la hramul istoric al Parohiei Sf. Ioan Botezătorul din Bacău, 24 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Copiii botezați la Biserica Bucur Ciobanul în ultimele două decenii au participat la aniversarea a 88 de ani de la sfințirea lăcașului de cult, 24 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Mănăstirea Plumbuita și-a sărbătorit hramul istoric dedicat praznicului Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Vernisajul expoziției fotografice „Copilărie în IE” la Mănăstirea Comana. Foto credit: Facebook / Mănăstirea Comana
Catedrala Națională după o ploaie de vară. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Hramul Mănăstirii Scărișoara Nouă, 24 iunie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Ioan cel Nou în Cetatea Sucevei, 24 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
La Mănăstirea Sihăstria Putnei, sufletul își găsește mereu liniștea! Foto credit: Sabin Simota
Chilia Fericitului Iacov Tkalikis – Mănăstirea Schimbării la Faţă a Cuviosului David din Evvia, Grecia. Foto credit: Luiza Mosteanu
Rugăciune în ie la Sfânta Liturghie la parohia Mărțișor, Protoieria Sector IV Capitală. Foto credit: Pr. Marian Crăciun
Pe lângă numeroasele activități în tabăra „Floare de Colț”, copiii au și momente de rugăciune. Foto credit: Facebook / Tabăra Floare de Colț
Trupul Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul a fost adus la Catedrala din Arad, 27 iunie 2026. Foto credit: Episcopia Aradului
Slujbă de pomenire pentru PS Emilian la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, 27 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Binecuvântarea noului ansamblu statuar de pe esplanada Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, 26 iunie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului
Credincioșii din localitatea Dumbrăvița, județul Bistrița-Năsăud, în așteptarea ierarhului, 28 iunie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Vasile Mizgan
PS Sofian Brașoveanul la hramul parohiei din Waldkraiburg, Germania, 28 iunie 2026. Foto credit: Facebook / Episcop Sofian Brașoveanul
Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci
Ipodiacon la Biserica–Paraclis Episcopal din Göteborg, Suedia, 28 iunie 2026. Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord
Slujba Privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, 28 iunie 2026. Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci
Vecernie la hramul Parohiei Sf. Apostoli din Roman, 28 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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Săptămâna în imagini: 22 – 28 iunie 2026

Fiecare săptămână aduce în lumea ortodoxă momente de rugăciune, sărbătoare și mărturisire a credinței, surprinse în imagini care vorbesc dincolo de cuvinte. De la slujbe arhierești și hramuri, la procesiuni, pelerinaje și clipe de reculegere…