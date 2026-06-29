Săptămâna în imagini: 22 – 28 iunie 2026

Fiecare săptămână aduce în lumea ortodoxă momente de rugăciune, sărbătoare și mărturisire a credinței, surprinse în imagini care vorbesc dincolo de cuvinte. De la slujbe arhierești și hramuri, la procesiuni, pelerinaje și clipe de reculegere în mănăstiri și parohii, fotografiile reunite în această selecție surprind frumusețea și profunzimea vieții Bisericii Ortodoxe din ultimele zile.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Fiecare săptămână aduce în lumea ortodoxă momente de rugăciune, sărbătoare și mărturisire a credinței, surprinse în imagini care vorbesc dincolo de cuvinte. De la slujbe arhierești și hramuri, la procesiuni, pelerinaje și clipe de reculegere…
Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost cinstiți luni, 29 iunie, la Catedrala Patriarhală prin Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Ziua Internațională a Dunării este serbată anual, în 29 iunie, în toate țările din bazinul hidrografic al fluviului, inclusiv în România. Anul acesta, tema zilei este „Uniți de Dunăre”. Sub acest generic, Comisia Internațională pentru…
„Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne arată că Evanghelia nu este o amintire a trecutului, ci puterea lui Dumnezeu care schimbă oameni și astăzi”, a spus Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul luni la Catedrala Patriarhală.…
Părintele Andrei Mocanu, consilier la Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Mihaela Apostol, asistent social la Centrul de Suport pentru Situații de Urgență și Criză al aceluiași sector, au vizitat, la finele săptămânii…