PS Samuel Bistrițeanul: Împărăția lui Dumnezeu se instaurează pe pământ atunci când cuvântul Lui rodește în viețile noastre

„Împărăția lui Dumnezeu se instaurează pe pământ atunci când cuvântul lui Dumnezeu rodește în viețile noastre”, a subliniat PS Samuel Bistrițeanul.

Preasfinția Sa a slujit duminică la biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a evidențiat că rugăciunea „Tatăl nostru” ne învață să cerem cu sinceritate ca Împărăția lui Dumnezeu să devină o realitate vie înlăuntrul nostru, pentru ca ea să se poată vedea și în lume.

„Noi spunem Tatăl nostru de atâtea ori și ce spunem într-una dintre cereri? Vie Împărăția Ta! Dacă cerem să vină Împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că încă nu e deplin în noi. Și unde trebuie să vină? În noi! În inima noastră. De aceea, să ne rugăm mereu, cu toată sinceritatea: Să vină, Doamne, Împărăția Ta și în inima mea!”, a îndemnat ierarhul.

Împărăția Cerurilor

Preasfinția Sa a vorbit și despre începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, făcând referire la îndemnul: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!”.

„Mântuitorul propovăduiește o realitate nemaiîntâlnită și nemaiauzită până atunci: Împărăția lui Dumnezeu. El spune: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor! Adică realitatea cerească a Împărăției lui Dumnezeu începe să devină prezentă pe pământ”, a spus ierarhul.

Episcopul vicar a subliniat că Împărăția lui Dumnezeu nu se poate sălășlui în om fără o transformare lăuntrică, iar această transformare este pocăința – înțeleasă ca schimbare a gândirii și înnoire a minții.

„Pentru ca noi să primim cuvântul lui Dumnezeu, să-l acceptăm, să-l înțelegem și să-l urmăm, avem nevoie de o transformare lăuntrică, de o convertire”.

Așezământul de la Florești

Așezământul pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” a fost dezvoltat prin Asociația Filantropică „Sfântul Onufrie”, înființată în anul 2013.

Lăcașul de cult al așezământului a fost sfințit în data de 27 septembrie 2025, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Proiectul are ca scop ocrotirea, îngrijirea și sprijinirea dezvoltării armonioase a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor, în cadrul unor case de tip familial, oferindu-le condiții sigure de viață, sprijin educațional și asistență socială.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Ovidiu Moraru