Ruinele Bazilicii din Niceea au ieșit complet la suprafață după șapte secole

Bazilica „Sfinților Părinți din Niceea”, aflată în zona unde a avut loc primul Sinod Ecumenic, a ieșit complet la suprafață, potrivit presei locale. Aceasta a fost scufundată vreme de peste 700 de ani în apele lacului Iznik din Turcia.

Ruinele au fost descoperite în 2014 în urma analizării unor imagini aeriene, însă la vremea aceea se aflau la circa 50 de metri de țărm și la 2 metri adâncime.

Echipa condusă de arheologul Mustafa Şahin, profesor la Universitatea Uludağ din Bursa, a lucrat ani de zile sub apă, până când, începând cu 2020, nivelul lacului Iznik a început să scadă drastic.

Întreaga structură se află în acest moment pe uscat, dezvăluind o bazilică datată în jurul anului 380.

O istorie tumultoasă

Biserica a fost ridicată pe locul unei construcții mai vechi, unde tradiția consemnează martiriul tânărului Neofit, ucis în anul 303 pentru refuzul de a jertfi idolilor.

Lăcașul de lemn care marca acest loc a găzduit, potrivit surselor istorice, lucrările Primului Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, convocat de împăratul Constantin cel Mare, sinod la care 318 episcopi au formulat Crezul Niceean, mărturisire centrală a creștinismului.

Biserica din secolul al IV-lea a fost distrusă de un cutremur puternic în anul 358 și reconstruită două decenii mai târziu sub forma actualei bazilici, care a funcționat până la prăbușirea ei în urma seismului din 1065. La aproximativ două secole după aceea, ruinele au fost înghițite de apele în creștere ale lacului.

Cimitir al martirilor

Cercetările recente au scos la iveală nu doar arhitectura bisericii, ci și un veritabil „cimitir al martirilor”.

Au fost identificate aproximativ 300 de morminte, dintre care doar 27 au fost deschise până acum, multe prezentând urme vizibile de tortură: oase rupte, cranii perforate și urme de violență, semn că acolo erau îngropați creștini uciși pentru credința lor.

Au fost descoperite și 11 morminte de copii, încă neexaminate.

Potențial turistic

Descoperirea Bazilicii din Lacul Iznik au atras un interes tot mai mare din partea pelerinilor și turiștilor, iar autoritățile locale mizează pe transformarea sitului într-un important punct de vizitare.

Primarul din Iznik, Kağan Mehmet Usta, a subliniat că orașul investește în infrastructura turistică, menționând inaugurarea recentă a Centrului de Primire al Sitului Arheologic Bazilica Lacului Iznik.

Arheologul Mustafa Şahin subliniază și importanța majoră a Anatoliei pentru istoria creștină: „Creștinismul s-a născut în jurul Ierusalimului, dar fără Anatolia nu ar exista creștinism”, spune acesta, amintind că aici se află unele dintre cele mai bine păstrate situri din epoca Bisericii primare.

În acest an se împlinesc 1700 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, eveniment care a stat la temelia dogmei creștine și a Simbolului de credință niceo-constantinopolitan. Cu prilejul aniversării, Papa Leon al XIV-lea va efectua o vizită în Turcia, urmând ca vineri să ajungă și la bazilica din Iznik.

Foto credit: Facebook / Kağan Mehmet Usta