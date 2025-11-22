Românii din Madrid, în rugăciune la hramul Catedralei Episcopale

Românii din Madrid au serbat vineri hramul Catedralei Episcopale „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”.

Slujba de hram a fost oficiată de Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, împreună cu un sobor de clerici din administrația eparhială.

La predică, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat modelul de ascultare al Maicii Domnului: „Ea L-a primit pe Hristos prin smerenie și prin lucrarea Duhului Sfânt, devenind Chivotul cel viu și Templul lui Dumnezeu. Pregătită încă din pântecele mamei sale și crescută în rugăciune, la trei ani a intrat în Templu fără ezitare, fiind dusă în Sfânta Sfintelor, acolo unde fusese cândva Chivotul Legii”.

„Și noi, prin botez, suntem temple ale Duhului Sfânt. De aceea trebuie să ne întrebăm: Mai locuiește Hristos în mine? Iar dacă ne-am îndepărtat, să mergem cu credință la Maica Domnului, grabnic ajutătoare. Așa cum la nunta din Cana ea doar a spus Fiului ei ce lipsea, tot așa mijlocește pentru lipsurile noastre”.

Episcopul Spaniei și Portugaliei a atras atenția asupra faptului că Mântuitorul Iisus Hristos lucrează în noi dacă ascultăm îndemnul Maicii Domnului: „Faceți ceea ce vă va spune El!”.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Timotei l-a hirotesit protosinghel pe Preacuviosul Părinte Rafail Mihalic.

Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” se află la adresa Calle de las Tubas 9, 28054, Madrid, Spania.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei