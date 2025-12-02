Românii din Arganda del Rey, Madrid, s-au reunit în rugăciune de sărbătoarea Sf. Ap. Andrei

Românii care locuiesc în orașul Arganda del Rey, Madrid, s-au reunit în rugăciune duminică, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cu ocazia hramului parohiei.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei care le-a vorbit credincioșilor despre chemarea lui Hristos și adevărata bogăție a vieții creștine.

„Sfântul Apostol Andrei L-a urmat pe Hristos pentru că a înțeles că nimic nu e mai de preț decât viața cu Dumnezeu. A văzut în Hristos comoara ascunsă în țarină, pentru care merită să lași totul”.

„Evanghelia tânărului bogat ne arată același adevăr: nu bogăția în sine îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, ci legătura bolnăvicioasă cu ea. Tot ce iubim mai mult decât pe Hristos – bani, putere, succes sau chiar propriile idei – devine o piedică în calea mântuirii. Dumnezeu însă poate ceea ce oamenilor le pare cu neputință. Așa a fost mântuit și tâlharul de pe cruce, care printr-o singură rugăciune sinceră a intrat în Rai”.

Preasfinția Sa a subliniat că Dumnezeu ne cheamă la libertate și la îmbogățirea în cele duhovnicești.

„Dacă Dumnezeu are grijă de păsări și de flori, cu atât mai mult va avea grijă de noi. Să-L căutăm deci pe Dumnezeu mai presus de toate, urmând pilda Sfântului Andrei, care L-a aflat pe Mesia și nu s-a mai întors niciodată înapoi”.

Episcopul Spaniei și Portugaliei i-a oferit ordinul „Sfântul Apostol Iacov cel Mare” doamnei preotese Monica, soția preotului paroh Ioan Ciprian Farcaș, în semn de recunoștință pentru activitățile desfășurate în cadrul școlii parohiale.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei