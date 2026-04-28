Românii pot fi apărați de domenii online periculoase printr-o nouă extensie de browser

Românii au la dispoziție o nouă extensie de browser, realizată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), prin care pot fi apărați în timp real de un domeniu online periculos.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, noua extensie de browser, denumită DNSC Blacklist Protection, a fost concepută „ca un scut invizibil și privat”, utilizând tehnologia de filtrare locală.

„Astfel, serverele DNSC sunt interogate atunci când există o probabilitate ridicată ca un site să fie periculos, oferind astfel protecție în timp real”, au transmis reprezentanții instituției.

Extensia este disponibilă pentru browserele Google Chrome, Microsoft Edge, Brave și Opera și Mozilla Firefox, inclusiv pe dispozitive mobile cu Android.

Optimizarea platformei de raportare

DNSC a optimizat fluxul de raportare a incidentelor în Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), oferind un proces „mai simplu și mai intuitiv”, atât pentru persoane fizice, cât și pentru entitățile care au obligații de raportare în conformitate cu cerințele NIS2.

În paralel, instituția a implementat un mecanism public de tip blacklist, disponibil online, care conține domenii implicate în activități frauduloase.

„Aceasta conține domenii implicate în activități frauduloase, raportate sau identificate în urma măsurilor proactive, analizate și confirmate de către experții tehnici. Lista este actualizată constant, oferind un instrument util pentru verificarea rapidă a suspiciunilor legate de diferite domenii din mediul online”, se arată în comunicat.

Reprezentanții DNSC subliniază că aceste instrumente fac parte dintr-un efort mai amplu de creștere a nivelului de securitate cibernetică la nivel național și de sprijinire a utilizatorilor în identificarea și evitarea amenințărilor din mediul online.

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