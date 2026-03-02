Români și suedezi au participat, împreună cu Episcopul Macarie, la o procesiune cu icoane

Români și suedezi de la parohia din Gävle, Regatul Suediei, au participat la o procesiune cu icoane, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, cu prilejul Duminicii Ortodoxiei.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în lăcașul de cult ocrotit de Sfintele Veronica Mironosița și Eufimia Mucenița și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria și Paisie Aghioritul.

În biserica din orașul suedez sunt cinstite și Icoanele Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos și „Alăptătoarea” de la Țibleș.

Sfinții, modele ale credinței ortodoxe

Ierarhul a subliniat importanța modelului de credință oferit de sfinții ocrotitori ai comunității.

„Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria ocrotește această comunitate împreună cu părintele său duhovnicesc și fratele de nevoință, Cuviosul Paisie Olaru. Împreună cu ei sunt și Sfântul Paisie Aghioritul din Muntele Athos, și Sfintele Veronica Mironosița și Eufemia Mucenița”, a spus Preasfințitul Părinte Macarie.

„Nimic nu este întâmplător, deoarece cunoaștem că Sfântul Cuvios Paisie Olaru avea mare evlavie la Sfânta Mironosiță Veronica, căreia i-a alcătuit și acatistul, iar Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul era profund evlavios față de Sfânta Mare Muceniță Eufemia, care s-a pogorât din cer în Muntele Athos și l-a îndrumat atunci când era pe punctul să se poticnească în credință”.

La slujbă au participat Excelența Sa Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Regatul Suediei, și Bogdan Popescu, directorul Institutului Cultural Român din Stockholm.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord