Românii din Catania au participat la Sfânta Liturghie, în cripta Sfântului Nicolae de la Bari

Parohia românească din Catania a participat la Sfânta Liturghie ortodoxă oficiată la Bari în cripta Sfântului Nicolae.

Potrivit Episcopiei Italiei, enoriașii din Catania au îmbrăcat straiele de sărbătoare și au călătorit 500 de kilometri pentru a participa la sfânta slujbă.

Alături de părintele Mihai Gabriel Ichim, parohul bisericii „Sfânta Muceniță Agata” din Catania, la Sfânta Liturghie au participat părintele Cristian Onea din București, părintele Iulian Talpiș din Niculițel, părintele Andrei Bordeianu din Dornbirn-Austria și părintele Kissinger Petru de la Măcin, alături de credincioșii din parohii.

Cei aproape 100 de români prezenți la Sfânta Liturghie s-au închinat la mormântul Sfântului Nicolae și s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului.

S-au adus colaci, cozonaci, colivă, vin și fructe, iar după slujbă s-au împărțit pelerinilor icoane cu chipul Sfântului Nicolae.

Foto credit: Episcopia Italiei

