Românce în istorie: Maria Teohari, prima femeie astronom din România

Miercuri s-au împlinit 141 de ani de la nașterea primei românce astronom. Maria Teohari s-a născut la Giurgiu, în familia doctorului Hristu Teohari și a Alexandrei Teohari.

După moartea tatălui, s-a mutat la București, unde a învățat la Liceul „Elena Doamna” și la Școala Centrală, dovedindu-se talentată inclusiv la limbi străine, muzică și desen.

Cu toate acestea, a ales Facultatea de Științe, iar prof. Nicolae Coculescu, fondatorul Observatorului Astronomic din București, a sprijinit-o pentru a obține o bursă de studii în Franța, la Paris și Nisa, unde a studiat petele solare, asteroizii și planetele mici.

Din 1914 este angajată a Observatorului Astronomic din București, devenind una dintre puținele femei astronom din lume. Din cauză că instituția de cercetare nu avea dotarea tehnică necesară, Mariei Teohari i-a slăbit vederea și a fost nevoită să se retragă la catedra de matematică și de astronomie a Liceului „Domnița Ileana”.

În tot acest timp, nu a ezitat să formeze noi generații de astronomi români, devenind „profesorul neoficial al astronomilor români de secol XX”, conform muzeografului giurgiuvean Emil Păunescu.

S-a mutat la cele veșnice în 1975, la București.

Maria Teohari nu a fost doar o pionieră a astronomiei românești, ci și un model de dăruire și responsabilitate profesională. Astăzi, numele său este evocat cu respect în istoria științei românești, ca simbol al începuturilor participării feminine în cercetarea astronomică.

Foto credit: Facebook / Muzeul Universității din București