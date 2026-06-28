Românce în istorie: Elisabeta Rizea, chipul rezistenței în fața regimului comunist

Duminică se împlinesc 114 ani de la nașterea Elisabetei Rizea, una dintre cele mai puternice figuri ale rezistenței anticomuniste din România.

Elisabeta Rizea s-a născut în data de 28 iunie 1912, la Domnești, în județul Argeș, într-o familie numeroasă de țărani. După absolvirea școlii primare, s-a căsătorit cu Gheorghe Rizea și s-a mutat în comuna Nucșoara, localitate care avea să devină unul dintre centrele rezistenței anticomuniste din Munții Făgăraș.

Rezistența în fața regimului comunist ateu

După instaurarea regimului comunist, Elisabeta Rizea a sprijinit grupul de rezistență cunoscut sub numele de „Haiducii Muscelului”, oferindu-le luptătorilor hrană, adăpost și informații. Pentru acest sprijin a fost arestată și a petrecut în total 12 ani în închisorile comuniste, fiind supusă unor torturi cumplite.

„Dacă vorbeam, omorau jumătate de sat!”, avea să mărturisească ea după căderea regimului comunist.

În același interviu, povestea cum și-a găsit puterea să reziste: „Îmi făceam cruce cu limba în cerul gurii și mă rugam la Dumnezeu să mă ajute să nu spun nimic”.

Mărturia care a impresionat o țară

Elisabeta Rizea a devenit cunoscută în întreaga Românie în anul 1992, când a acordat un amplu interviu Irinei Hossu Longin pentru emisiunea Memorialul durerii.

Tot atunci, etnologul Irina Nicolau i-a transcris mărturia într-un volum dedicat suferințelor îndurate în timpul regimului comunist.

„Sunt ca o mască acum, doamnă, de chinurile care au fost pe mine și de inima rea pe care am avut-o”, spunea Elisabeta Rizea, evocând anii de detenție și de persecuție.

Întâlnirile cu Regele Mihai I

În perioada interbelică, Elisabeta Rizea l-a întâlnit pentru prima dată pe viitorul Rege Mihai I, aflat în vizită la Nucșoara.

După căderea comunismului, cei doi s-au reîntâlnit în 1997, când Majestatea Sa și Regina Ana au vizitat-o la casa ei din sat.

O nouă întâlnire a avut loc la cumpăna dintre anii 1999 și 2000, la un dineu organizat de Casa Regală, unde Elisabeta Rizea a fost așezată la dreapta Regelui Mihai. Potrivit unor mărturii, suveranul a vizitat-o din nou la Nucșoara și în anul 2001.

Moștenirea Elisabetei Rizea

„Asociația „Elisabeta Rizea” lucrează din anul 2020 la restaurarea casei eroinei din Nucșoara, proiect susținut de Academia Română și de Casa Regală a României.

În încheiere, amintim cel mai faimos citat al Elisabetei Rizea, care spune cu simplitate și delicatețe viziunea despre lume și viață a țăranului român:

„Trei zile dacă mai trăiesc, da’ vreau să știu că s-a limpezit lumea”.

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Foto credit: Agerpres