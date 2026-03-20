Rolul literaturii în societatea contemporană a fost dezbătut într-o întâlnire la Roma

În cadrul programului „Luna Literaturii Române la Roma”, a avut loc marți o întâlnire dedicată evoluției recente a literaturii și rolului acesteia în societatea contemporană.

Evenimentul s-a desfășurat la Librăria Spazio Sette, în centrul capitalei Italiei și a reunit un public mixt de români și italieni.

Invitatul întâlnirii a fost scriitorul Matei Vișniec, care a dialogat cu profesorul Bruno Mazzoni despre funcția literaturii într-un context marcat de transformări sociale și tehnologice.

Discuția a evidențiat capacitatea creației literare de a reflecta atât realitățile societății contemporane, cât și starea existenței umane.

Literatura absurdului

În cadrul dialogului a fost abordată tema literaturii absurdului, în legătură cu experiențele societăților marcate de tensiuni și contradicții.

„Cine a trăit în societăți absurde știe că literatura absurdului își are originile acolo”, a spus Matei Vișniec.

Sciitorul a subliniat că natura umană are un caracter paradoxal: „Absurdul există și în natura umană, reflectându-se adesea în acțiuni care pot pune în pericol propria viață”.

Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Italia, Ministerul Culturii și Biblioteca Națională a României, în colaborare cu Librăria Spazio Sette și Editura Voland.

Programul „Luna Literaturii Române la Roma” va continua cu noi întâlniri dedicate promovării literaturii române.

Foto credit: Facebook / Ambasada României în Italia