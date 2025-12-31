Reprezentanți ai Episcopiei Italiei au oferit daruri persoanelor din Penitenciarul din Roma

Reprezentanții Episcopiei Italiei au oferit luni daruri persoanelor private de libertate din Penitenciarul Rebibbia N.C. din Roma.

Membrii delegației au distribuit pachete, care au constat în articole de îmbrăcăminte, produse de igienă personală, precum și alimente.

Programul a fost organizat pentru a marca sărbătoarea Nașterii Domnului, la care au participat cetățeni ortodocși români, sârbi și georgieni aflați în penitenciar.

Un grup de patru preoți, coordonați de părintele Bogdan Petre, capelanul institutului, a oficiat Canonul Nașterii Domnului, urmat de un concert de colinde.

Acțiunea a vizat nu doar asistența liturgică, ci și oferirea sprijinului tuturor deținuților ortodocși. Multe persoane private de libertate s-au putut spovedi în perioada postului.

Activitatea pastorală de la Rebibbia va continua la începutul lunii ianuarie, cu ocazia sărbătorii Botezului Domnului.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei