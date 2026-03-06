„Războiul nevăzut al creștinului în lumea virtuală” a deschis seria de conferințe a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

„Războiul nevăzut al creștinului în lumea virtuală” este tema care a deschis joi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, seria de conferințe organizată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, sub deviza „Creștinul în cetate”.

În deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a binecuvântat evenimentul, subliniind și importanța implicării laicilor în viața Bisericii.

Prelegerea zilei a fost susținută de către jurnalistul Mihnea Măruță, urmată de un dialog cu prof. Adrian Papahagi, vicepreședintele Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan”. Moderatorul dezbaterii a fost părintele Cornel Coprean.

„Tema propusă atinge una dintre marile provocări ale prezentului: raportarea creștinului la spațiul digital, la mediul online și la presiunile subtile care modelează conștiințe, mentalități și comportamente”.

„Conferința face parte dintr-un demers mai amplu de dialog între credință și societate, oferind participanților ocazia de a înțelege mai bine provocările spirituale ale erei digitale și de a identifica repere ferme pentru o prezență echilibrată și asumată în mediul online”, au informat organizatorii.

Mitropolia Clujului, la două decenii de la înființare

La finalul manifestării, prof. Ioan Bolovan, președintele Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan” și director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, a anunțat programul perioadei următoare. Astfel, următoarea conferință va fi dedicată aniversării a 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului.

Evenimentul va avea loc pe 27 martie, ora 11:00, la Muzeul Mitropoliei, situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Foto credit: Mitropolia Clujului

