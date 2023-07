Raport Misiunea Diaconia: Aproape 3 milioane de euro puse în ajutorul persoanelor vulnerabile din Republica Moldova

Misiunea socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei a publicat raportul de activitate pentru anul 2022. Din bugetul organizației de 2.838.100 de euro au fost alocați bani pentru eradicarea sărăciei și foamei, programe de asistență pentru familii, voluntariat și intervenții în comunități.

Misiunea socială „Diaconia” a întâlnit noi provocări în 2022 din cauza războiului pornit în apropierea granițelor Republicii Moldova, însă a răspuns prompt acestora prin ajutorarea refugiaților.

Igor Belei, Directorul Executiv al Misiunii sociale „Diaconia”, a declarat al finalul raportului că „anul 2022, a fost unul plin de încercare, dar și de demonstrare a maturității organizației noastre și a întregii societăți. Solidaritatea și grija de aproapele au surclasat nevoile proprii. Poate, pentru prima dată în istoria țării, nu am fost cei care au cerut, dar cei care am oferit. Am împărțit casa și pâinea cu oamenii care au fugit din calea războiului”.

Din bugetul total al organizației, 1.358.145 euro au fost folosiți pentru eradicarea sărăciei extreme și a foamei, dar și pentru programe de emergență.

Suma de 1.041.490 de euro a fost folosită pentru programe de asistență specializată pentru familie și copii. Unul din programele importante dedicate familiei este „În brațele mamei” care a venit în ajutorul a 180 de familii în 2022.

Pentru programele de solidaritate și voluntariat au fost cheltuiți 54.650 de euro, iar pentru intervenții în comunitate au fost alocați 273.295 de euro.

Vezi raportul de activitate pentru 2022, integral pe site-ul Misiunii sociale Diaconia.

Foto credit: Misiunea socială Diaconia