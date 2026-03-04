O raclă cu moaștele Sf. Gheorghe, adusă spre închinare la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” din Capitală

O raclă cu un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aflată în patrimoniul Paraclisului Istoric al Reședinței Patriarhale, a fost adusă luni spre închinare la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Sfintele moaște au fost aduse de un sobor de preoți condus de părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, care a oficiat slujba Acatistului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în incinta centrului.

Alinare celor care suferă

„Ne-am rugat pentru cei care se află în îngrijirea acestui centru, unde întâlnim multă suferință și, după cum auzim și în Acatistul Sfântului Gheorghe, suferința este legată de biruință”, a declarat pentru Trinitas TV părintele Alin Nica.

Preotul a recomandat slujitorilor ca în perioada Postului Mare să meargă în centrele de îngrijire și să le ofere alinare celor bolnavi, „pentru a aduce mângâiere și a aduce o speranță că Dumnezeu ne poate îngriji și în aceste momente de grea suferință”.

De asemenea, preoții de caritate au oferit mărțișoare și flori pentru doamnele din centru, „pentru a arăta că sunt apreciate pentru munca pe care o depun, iar pacientele care sunt internate să se bucure de încă o primăvară”, a subliniat părintele Alin Nica.

Sfântul Gheorghe este alături de bolnavi

Adriana Căruntu, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, a evidențiat bucuria pe care vizita și rugăciunea au adus-o pacienților.

„Rugăciunile săvârșite astăzi de preoții de caritate la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe au adus foarte multă bucurie. În momentul în care racla cu moaștele Sfântului a venit în saloanele pacienților, era atât de multă dragoste, lumină, bucurie și multă speranță”.

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cunoscut că ajută în suferință și este întotdeauna lângă bolnavi. Îi întărește în credință, este cel care dă speranță. Sunt sigură că această vizită a întărit în credință atât personalul, cât și pacienții și că o să aducă toată binecuvântarea de care avem nevoie în această luptă de a face bine și de a ajuta pe toți cei care au nevoie în suferință”, a subliniat directorul.

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” funcționează în cadrul Fundației Bucuria Ajutorului a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Sursă imagine: YouTube / Trinitas TV, Mar. 3, 2026