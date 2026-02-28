O nouă raclă cu moaștele Sf. Ioan Casian a fost sfințită la Biserica Spitalului Obregia din București

O nouă raclă în care se regăsește fragmentul din moaștele Sfântului Cuvios Ioan Casian, aflat în patrimoniul Bisericii Spitalului de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București a fost sfințită sâmbătă, de ziua cinstirii sfântului cuvios.

Părintele Florin-Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române și slujitor al bisericii spitalului, a subliniat semnificația momentului pentru comunitatea medicală și pentru pacienți.

„Astăzi am avut o reală bucurie pentru că am avut parte de sfințirea raclei, care va adăposti de aici înainte moaștele Sfântului Cuvios Ioan Casian din Dobrogea, un sfânt care ne învață lupta cu gândurile. Așadar, sfântul este poate cel mai indicat, ca sfânt ocrotitor, luptător și ajutător în alinarea și tămăduirea suferințele psihice”, a declarat preotul pentru Radio Trinitas.

Părintele Florin-Ciprian Petre a subliniat rolul duhovnicesc al sfântului în pastorația celor aflați în suferință: „Spitalul Obregia este un loc în care încercăm să alinăm suferințele minții și ale sufletului. Și cred, cu tărie, că Sfântul Ioan Casian ne va fi alături ca un ghid în toată pastorația și în toată lucrarea duhovnicească pe care o săvârșim în sânul comunității spitalicești”.

Dragoste față de Sfântul Ioan Casian

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost părintele consilier Ștefan Zară, consilier coordonator al Sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele consilier a transmis felicitările Patriarhului României pentru activitatea desfășurată în cadrul capelei spitalului și pentru implicarea în pastorația pacienților.

„Transmitem recunoștința și felicitările Preafericitului Părintelui Patriarh Daniel pentru lucrările pe care le vedeți fiecare dintre dumneavoastră că au fost desăvârșite în această biserică, nu doar această raclă a Sfântului Cuvios Ioan Casian și chivotul nou sfințit, ci și tot ceea ce s-a realizat aici, de la venirea părintelui Florin-Ciprian Petre”.

Părintele Ștefan Zară a evidențiat și legătura specială dintre slujitorul capelei și sfântul dobrogean: „Părintele Florin-Ciprian Petre are o dragoste atât de mare față de Sfântul Cuvios Ioan Casian încât studiile doctorale le-a închinat acestui sfânt dobrogean, o lucrare premiată de Academia Română cu Premiul Dumitru Stăniloae”.

„Bucuria de astăzi este sporită, căci săptămâna trecută, la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, a apărut și ediția în limba română a acestei lucrări”, a adăugat părintele consilier.

Doctorul sufletelor noastre

Importanța colaborării dintre actul medical și sprijinul duhovnicesc a fost subliniată și de doamna asistent Corina Gagiu, director de îngrijiri medicale al Spitalului de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

„Mă simt onorată să particip la acest eveniment pe care l-a organizat părintele bisericii noastre, care aduce lumină asupra noastră, a tuturor angajaților spitalului și a pacienților. Este doctorul sufletelor noastre și nu putem decât să fim recunoscători și să încercăm să îi fim alături și să împreună-lucrăm ca într-o echipă, pentru mai binele pacienților”.

În cadrul evenimentului au fost oferite diplome, din partea Patriarhului României, persoanelor și familiilor care au sprijinit atât realizarea raclei, a noului chivot, precum și activitatea social-filantropică desfășurată în sânul comunității spitalicești.

Diploma de vrednicie „Sfântul Apostol Andrei” a fost acordată doctorului Andrian Țîbîrnă, manager al spitalului de psihiatrie, doamnei Ileana Onoi și familiei Cristian și Alina-Elena Cunitchi, iar Diploma „Maica Domnului” a fost acordată doamnei Ana Ifrim și domnului Cătălin Blezneac.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru