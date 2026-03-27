PS Vincențiu: Prin participarea la Marșul pentru Viață spunem „Da” iubirii

„Prin participarea noastră la Marșul pentru viață, nu facem altceva decât să spunem, cu smerenie și credință: Da vieții! Da iubirii! Da responsabilității!”, transmite Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor.

Mesajul ierarhului precedă evenimentul, care va avea loc sâmbătă, 28 martie, în Piața Revoluției din Slobozia.

O înțelegere mai adâncă a iubirii creștine

„Nu este o simplă adunare, ci o mărturisire că viața este sfântă, că ea vine de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu”, afirmă Părintele Episcop Vincențiu.

„Tema din acest an, Solidaritate pentru amândoi, ne cheamă la o înțelegere mai adâncă a iubirii creștine. Nu putem vorbi despre copil fără mamă și nici despre mamă fără copil. În fiecare început de viață se întâlnesc două inimi, două destine, două chemări și, mai presus de toate, lucrarea lui Dumnezeu.”

În continuare, Preasfinția Sa amintește versetul din cartea Profetului Ieremia, unde Dumnezeu îi spune acestuia: „Mai înainte de a te zămisli în pântece, te-am cunoscut”.

„Acest cuvânt ne descoperă că viața nu începe la întâmplare, ci în planul iubitor al lui Dumnezeu. Fiecare copil este dorit, cunoscut și iubit de Dumnezeu încă dinainte de a vedea lumina zilei.”

Nu judecăm, ci sprijinim

În continuare, Episcopul Sloboziei și Călărașilor subliniază că „Biserica nu poate rămâne indiferentă. Ea este chemată să fie mamă pentru toți: să mângâie, să sprijine, să întărească”.

„Solidaritatea despre care vorbim nu este doar un cuvânt frumos, ci o responsabilitate concretă. Printre principiile directoare noi, mădulare vii ale Bisericii, trebuie să sprijinim femeia însărcinată aflată în dificultate, să încurajăm ideea de familie creștină și să ocrotim copilul, chiar și atunci când nu are încă glas.”

Ierarhul a mai subliniat că în situațiile de criză suntem chemați să sprijinim în duh autentic creștin, fără să judecăm.

„Părinții Bisericii, în duh evanghelic, ne învață că nimic nu este mai mare decât dragostea, iar această dragoste se arată mai ales acolo unde este slăbiciune și nevoie. A fi solidar înseamnă a nu judeca, ci a înțelege; a nu condamna, ci a ridica; a nu întoarce spatele, ci a întinde mâna”, a explicat Preasfințitul Părinte Vincențiu.

Copilul nenăscut, aproapele nostru

„Să nu uităm că fiecare copil nenăscut este deja aproapele nostru. Nu-l vedem, nu-l auzim, dar Dumnezeu îl vede și îl iubește. Iar iubirea adevărată se dovedește tocmai atunci când apărăm pe cel mai vulnerabil, a mai spus Episcopul Sloboziei și Călărașilor.

Ierarhul își încheie mesajul cu o rugăciune pentru pace și pentru toate mamele și familiile.

„Fie ca Maica Domnului, cea care a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, să ocrotească toate mamele și toți copiii și să ne învețe adevărata solidaritate – aceea care izvorăște din iubire jertfelnică”, se roagă Preasfinția Sa.

Marșul pentru Viață 2026 de la Slobozia este organizat de Protopopiatul Slobozia.

Foto credit: Episcopia Sloboziei și Călărașilor