PS Veniamin a sfințit noile clopote ale Mănăstirii Eroilor din Stoianovca

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit duminică noile clopote ale Mănăstirii Eroilor din Stoianovca, Republica Moldova.

Noile clopote fac parte dintr-un proiect transfrontalier în urma căruia ar trebui să se monteze șapte clopote.

Preasfinția Sa a mulțumit lui Dumnezeu pentru bucuria acestei zile binecuvântate și a subliniat, în mod special, momentul aducerii și sfințirii clopotelor pentru clopotnița mănăstirii, văzut ca împlinirea unei lucrări rodite prin jertfă și credință.

PS Veniamin și-a exprimat speranța că, în viitorul apropiat, lucrările de construcție ale așezământului monahal vor fi finalizate, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul duhovnicesc al credincioșilor.

Totodată, Ierarhul a felicitat obștea mănăstirii pentru lucrarea frumoasă pe care o săvârșesc, pentru strădania și statornicia lor în viața monahală, arătate prin rânduiala zilnică a slujbelor și a rugăciunii neîncetate, care dau mărturie vie despre prezența harului lui Dumnezeu în acest loc.

Un spațiu al jertfei

Egumenul mănăstirii, Serafim Codați, și-a exprimat recunoștința pentru această împlinire.

„Să ne ajute bunul Dumnezeu să ducem la bun sfârșit lucrarea, căci este un proiect destul de mare, în care, într-adevăr, trebuie să ne implicăm cu toții și să lucrăm, dar, atâta timp cât îl avem pe ierarhul nostru alături de noi și cu rugăciunile sfinției sale vom reuși”, a spus protosinghelul Serafim Codați, starețul Mănăstirii.

La eveniment a participat și Gabriel Nicola, Consulul general al României la Cahul.

Mănăstirea Eroilor este ridicată în incinta Cimitirului de Onoare al Ostașilor Români de la Țiganca, locul unde au fost înmormântați soldații români căzuți în Al Doilea Război Mondial, în 1941.

Foto credit: Episcopia Basarabiei

