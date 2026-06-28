PS Timotei Prahoveanul: Avem datoria să ne gândim și la cei mai mici dintre noi

„Avem datoria să ne gândim și la cei mai mici dintre noi”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din cartierul bucureștean Drumul Taberei, unde a explicat că Mântuitorul a apreciat atât credința, cât și smerenia sutașului roman din pericopa evanghelică din Duminica a patra după Rusalii.

„Nu doar credința acestui ofițer roman L-a impresionat, ci și smerenia lui. El a spus că nu este vrednic și, în acel moment, a coborât peste el această stare de smerenie, care poate să schimbe tot”.

„Omenia se mai întâlnește uneori chiar și acolo unde nu te aștepți”, a subliniat episcopul vicar.

Privirea către cei aflați în suferință

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a arătat că una dintre cele mai importante învățături ale Evangheliei este atenția acordată celor lipsiți de putere și aflați în nevoie.

Preasfinția Sa a vorbit despre puterea rugăciunii făcute pentru cei aflați în încercare, amintind că vindecarea slugii sutașului s-a petrecut prin cuvântul Mântuitorului: „Rugăciunea trece dincolo de granițe și de distanțe mari”.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să îi poarte în rugăciune pe cei bolnavi, pe cei aflați în suferință și pe preoții care i-au călăuzit duhovnicește.

„Să aveți în rugăciunile dumneavoastră pe preoții care v-au botezat și v-au cununat”, a subliniat la final episcopul vicar.

Slujbă de înmormântare

După Sfânta Liturghie a avut loc slujba de înmormântare pentru părintele Dumitru Colotelo. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a subliniat calitatea preotului de slujitor al altarului și dascăl de teologie.

„Om de vastă cultură, cunoscător al limbilor franceză, rusă și germană, Părintele Dumitru a fost un exemplu de rigoare academică și devotament sacerdotal”, a transmis Patriarhul României.

Părintele Dumitru Colotelo s-a născut în data de 21 iunie 1950. În anul 1975 a devenit licențiat al Institutului Teologic din Sibiu, iar în anul 1986 a devenit Doctor în Teologie, la Institutul Teologic din București.

A activat ca profesor la Seminarele Teologice din Cluj-Napoca și București, fiind directorul instituției de învățământ din Capitală. Între anii 2000 și 2010, preotul a fost lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Ovidius din Constanța.

Foto credit (sus): Trinitas TV / Andrei Iliescu